В Октябрьском районе Волгоградской области на 88-м километре автотрассы «Волгоград — Котельниково — Сальск» легковой автомобиль Hyundai IX 35 въехал сзади в школьный автобус ПАЗ. В результате аварии погиб один ребенок, остальные дети получили травмы, сообщает Светлоярский межрайонный следственный отдел СКР.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть человека. В следственном ведомстве сообщили, что тщательно проверят условия перевозки школьников и дадут правовую оценку соблюдения норм безопасности.

На место аварии были отправлены 10 бригад скорой помощи, вертолет санавиации и бригада специалистов — реаниматолог, детский хирург и травматолог. Кроме того, губернатор отправил туда своего заместителя Ларису Савину и руководителей органов исполнительной власти.

Глава Октябрьского района Андрей Клыков, который также прибыл на место аварии, уточнил, что в автобусе находился 21 ребенок и один взрослый сопровождающий. По предварительным данным, Hyundai IX 35 врезался в заднюю часть ПАЗа «на полной скорости».

Погибший — 10-летний мальчик, который скончался от полученных травм по пути в больницу. Семеро пострадавших госпитализированы в центральную райбольницу. Мальчик 2015 года находится в тяжелом состоянии в реанимации, трое детей — в хирургическом отделении, туда же доставлен 37-летний пассажир Hyundai. Еще два ребенка, ехавших в автобусе, проходят обследование. Региональные и районные чиновники заверили, что больницы готовы принять всех пострадавших.

Автобус, попавший в аварию, принадлежит Шелестовской средней школе и развозит учеников по домам после занятий. Находившийся в салоне в качестве сопровождающего взрослого учитель физкультуры и труда Сергей Моисеев отказался комментировать случившееся изданию V1, заявив, что ему «настоятельно рекомендовали воздержаться» от таких рассказов.

ПАЗ был выпущен в 2023 году и поставлен на учет в конце февраля 2024 года, в графе «тип транспортного средства» указан как автобус для перевозки детей. Неоплаченных штрафов в базе ГИБДД за ним не числится, в ДТП он не попадал, последний техосмотр прошел в конце августа 2024 года в Красноармейском районе. В диагностической карте на тот момент был указан пробег 6,6 тысячи километров.