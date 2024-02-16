Политик Лев Шлосберг* в интервью RTVI назвал день смерти оппозиционера Алексея Навального трагическим днем в истории России.

«Мы сейчас в этот, безусловно, трагический день российской истории видим перед собой реальное лицо властей. Вот они такие. Без грима, без маски, без софитов они такие. Может быть, кто-то сегодня впервые задумается о том, в каком состоянии находится сегодня в России власть», — сказал Шлосберг*.

По мнению политика, сегодня у многих людей разрушились иллюзии, надежды и, «может быть, даже мечты».

«Нам предстоит пережить очень мрачные времена, чрезвычайно мрачные времена. И в каком-то смысле смерть Алексея Навального — это плохое знамение», — заявил Шлосберг*.

Он назвал смерть Навального «политическим убийством» и заявил, что ее обстоятельства не станут известны обществу в ближайшее время.

«Навальный пережил 27 заключений в ШИЗО, в холодную бетонную камеру, где нет теплой еды, где нет личной одежды, вообще личные вещи запрещены. Эти 15 суток, серийные 15 суток, карусельные 15 суток преследовали его в течение нескольких лет. Не существует такого человека, который мог бы это все без последствий пережить. Просто не существует», — считает Шлосберг*.

Подробнее о том, что известно о смерти Навального в колонии «Полярный волк», читайте в материале RTVI.

* признан Минюстом России иноагентом