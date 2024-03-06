Шмели оказались способны к пошаговому отгадыванию сложных головоломок, и более того — к передаче накопленного опыта другим особям. Это экспериментально показали ученые, опубликовавшие статью о своем эксперименте в журнале Nature.

Понятие культуры в животном мире может быть определено, как набор поведенческих традиций, или особенностей поведения, которые передаются от особи к особи путем социального обучения и существуют внутри популяции продолжительное время. Несмотря на то, что долгое время такие представления о культуре приписывались исключительно людям, наблюдения показывают, что различные проявления культуры характерны и для некоторых представителей животного мира.

Ученые под руководством Элис Бриджес и Ларса Читтка из Лондонского университета королевы Мэри экспериментально показали способность шмелей к социальному обучению. Для этого они собрали экспериментальный макет-головоломку, в которой шмель может добраться до сладкой приманки, только повернув прозрачную крышку, перед чем надо отодвинуть мешающую ей синюю задвижку.

Натренировать шмелей выполнять последовательно эти два шага оказалось непростой задачей, для этого насекомым приходилось давать промежуточное сладкое вознаграждение. Однако, научившись последовательности действий примерно за 2 дня и действуя сообща, шмели могли выполнять задание уже без промежуточных вознаграждений.

И хотя отдельные необученные шмели, действуя «с нуля», были не в состоянии разгадать головоломку сами, но наблюдая за тренированными шмелями, они приобретали необходимый навык. Ученые считают, что шмели обладают способностью к такому уровню социального обучения, который, как считалось ранее, присущ исключительно людям. Они способны обучать и обучаться приемам поведения, которые находятся за границей их индивидуальных способностей.

«Это чрезвычайно сложное задание для шмелей. Чтобы добраться до награды, им приходилось научиться двум действиям. Другие шмели обучались всей последовательности путем социального наблюдения этих тренированных шмелей даже без использования вознаграждения за первый этап, — пояснила Бриджес. — Но когда мы дали другим шмелям попробовать открыть ящик без натренированных шмелей, показывающих способ, они вообще не могли открыть его».

Помимо открытия способности шмелей к индивидуальному обучению, эксперимент дал новые возможности исследования того, как среди животных возникает так называемая кумулятивная культура — постепенное накопление знаний и опыта в поколениях. «Это открытие опровергает традиционное мнение, что только люди способны к социальному обучению сложному поведению», — считает профессор Читтка.