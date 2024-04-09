Музыкант Сергей Шнуров (Шнур) ответил на сделанную СПбГУ экспертизу его песни «Покаянная» о губернаторе Петербурга Александре Беглове, пишет РБК.

«С заключением уважаемых экспертов полностью солидарен. В спорах о репутации, будь моя воля, я бы учитывал ее наличие. Невозможно испортить то, чего нет», — сказал он.

Ранее газета «Коммерсантъ» («Ъ») обратила внимание, что Главное управление МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области обращалось в Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) с просьбой провести экспертизу видеозаписи выступления Шнурова. Результаты опубликованы в архиве открытого доступа вуза и датируются 15 марта 2024 года.

В экспертном заключении не приводится конкретное название композиции, вызвавшей вопросы, но указаны цитаты из «Покаянной» Сергея Шнурова. По данным «Ъ», сотрудникам вуза предоставили видеозапись выступления группы «Зоя» 5 октября 2023 года, когда Шнуров впервые за долгое время появился на сцене. Специалистам СПбГУ нужно было установить, есть ли в песне признаки намеренного распространения недостоверной информации о Беглове, способной повлиять на репутацию, честь и достоинство губернатора.

Согласно экспертному заключению, композиция носит саркастический характер, что выражается в переносе ответственности певца на самого себя — «сам засрал весь город, виноватый», также демонстрируется якобы чрезмерное восхищение артиста Бегловым — «песнь о губернаторе-кумире», «он хозяин самому ему». Специалисты также решили, что негативные образы в песне подаются не как факты, а показывают личное отрицательное отношение Шнурова к ситуации в городе и действиям губернатора. По мнению экспертов, вывод песни звучит в припеве, где музыкант отмечает «наделал он делов», подразумевая губернатора Беглова.

В итоге экспертное сообщество нашло в «Покаянной» «намеренное распространение» фейков, влияющих на репутацию губернатора Санкт-Петербурга. Но признаков донесения до аудитории ложной информации под видом достоверной специалисты не обнаружили.

Руководитель адвокатской группы «Логард» Сергей Колосовский в комментарии «Ъ» предположил, что ГУ МВД заказывало экспертизу, поскольку рассматривало возможность возбуждения уголовного дела в отношении Шнурова о клевете. Однако постановка вопросов экспертам вуза и их выводы не дают для этого достаточного повода, заключил юрист.

Песня Шнурова «Покаянная» вышла в 2022 году и стала ответом на другую его песню — «Пока так», в которой он критиковал Беглова за плохую уборку мусора в Петербурге. В песне присутствовала строчка: «А где бегловская лопата — где и что она гребет?».

На первый трек о Петербурге Беглов не ответил, однако отреагировали общественность и местные чиновники. Гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский заявил, что на город ведется широкая политическая атака, а депутат ЗакСа Дмитрий Панов предложил подумать о лишении Шнурова права называть себя петербуржцем.

После этого музыкант выпустил песню «Покаянная», в которой с юмором заявлял, что берет на себя ответственность за неубранные сосульки и грязь в городе. На эту композицию Беглов ответил, заявив, что такие песни — это саботаж и подобным его невозможно напугать. «Я пришел для того, чтобы отдать долги городу, и ко мне не прилипнут две вещи, самое главное — я не трус и я не беру «на лапу», — отвечал Беглов. Он отмечал, что изучением ситуации уже занимаются компетентные органы.