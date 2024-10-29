В Институте кино и телевидения (ГИТР) проведут внутреннее расследование в связи с сообщениями о травле и угрозах «по национальному признаку» в адрес третьекурсника продюсерского факультета Ильи Резника — внука и тезки известного поэта-песенника. Об этом сообщил RTVI ректор ГИТР Юрий Литовчин.

Он назвал ситуацию «шоковой» и отметил, что за всю историю вуза, который в этом году отметит 30-летие, подобных историй и жалоб не было.

По его словам, в институте узнали о происходящем только из статьи «Московского комсомольца» от 28 октября, где все описано со слов отца Ильи Максима Резника. Позднее в тот же день вуз получил объяснительную самого Ильи, где «написано практически то же самое, ничего дополнительного», рассказал ректор.

«Единственное, что мне непонятно, почему родитель написал в газету, а не обратился в вуз и не поставил нас хотя бы в известность о каких-то проблемах. То есть мы ничего не знали, на факультете тоже никто ничего не знал и не слышал», — заявил Литовчин.

Он уточнил, что все участники этой истории являются одногруппниками. Они учились вместе два года «без каких-либо проблем в поведенческом плане», хотя, по оценке ректора, ни Илью Резника — младшего, ни его предполагаемых обидчиков нельзя назвать «паиньками-отличниками».

«Никто не жаловался, даже намека не было какого-то, что есть конфликт внутри группы. В том числе и поэтому мы считаем, что там все неоднозначно. Тема щекотливая, очень нужно разбираться. То есть всякие бывают истории, которые служат катализатором проблем у молодых людей, но пока нет точных данных, что же там действительно произошло», — сказал собеседник RTVI.

Литовчин отметил, что ГИТР — «интернациональный вуз», где к этому статусу относятся «с большим вниманием». В частности, там работают специальные комиссии, которые «занимаются поведением студентов и выяснением каких-то проблем», и есть проректор по воспитательной работе.

«Мы пытаемся разобраться, пока выглядит все не совсем так просто, как написано в этой статье («МК» — прим. RTVI). Мы пытаемся связаться и с обидчиками, и с пострадавшим, выясняем у них все что возможно по этому поводу. Мы обязательно всех опросим, проведем внутреннее расследование и после этого уже будем делать свои выводы», — заключил Литовчин.

Ранее «МК» написал, ссылаясь на отца Ильи Резника — младшего, что тот уже два месяца подвергается травле и преследованию «по национальному признаку» со стороны других студентов. Они, в частности, стали давать юноше клички и говорить о его происхождении, рассказал Максим Резник.

Во время одной из словесных перепалок на улице Илья, по словам отца, дал одному из обидчиков пощечину. После этого семья стала получать голосовые сообщения с «обещаниями расправы».

«Это, конечно, кошмар и уголовщина: там и про Гитлера, и про евреев в печах, и что они готовы сделать со всей нашей семьей», — сказал Максим Резник. Он сообщил, что обратится в правоохранительные органы. По факту угроз председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил провести проверку.

Ректор ГИТР Юрий Литовчин в разговоре с RTVI подтвердил, что следователи приходили в вуз и проводили опросы.