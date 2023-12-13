Новый президент Аргентины Хавьер Милей официально вступил в должность всего несколько дней назад — 10 декабря, однако уже начал активно проводить в стране реформы, которые обещал еще во время избирательной кампании. Всего за три с небольшим дня «аргентинский Трамп» успел вдвое сократить число министерств, а его кабмин — девальвировать курс песо более чем на 50%, а также объявить о снижении госрасходов страны почти на 3% ВВП. Подробнее о первых шагах Милея и его правительства — в материале RTVI.

Волна сокращений

О желании объединить некоторые ведомства и тем самым сократить их число президент-либертарианец говорил еще до того, как его избрали новым главой государства. Этот шаг и стал для него первым на посту президента Аргентины — в день своей инаугурации Милей подписал указ, уменьшив число министерств с 18 до 9.

Теперь в стране действуют только министерства экономики, иностранных дел, обороны, внутренних дел, юстиции, безопасности, инфраструктуры международной торговли и культуры, а также здравоохранения и «человеческого капитала». А вот самостоятельное министерство образования, к примеру, Милей упразднил.

Кроме того, новый глава государства внес изменения в указ предыдущего президента Маурисио Макри (2014-2019). Согласно документу, в стране запрещалось назначать на госдолжности лиц, которые имеют какое-либо отношение к президенту, вице-президенту, главе аппарата или министрам. Однако Хавьер Милей скорректировал указ, чтобы отдать пост главы президентского секретариата своей сестре Карине.

К тому же, было принято решение снизить и число секретариатов — со 106 до 54. Как объяснил министр экономики Луис Капуто, эта мера приведет к сокращению на 50% числа руководящих должностей в сфере политики.

Шок для экономики

Новый глава аргентинского минфина в своем видеопослании не стал осторожничать, рассказав о об экономическом положении Аргентины всю правду. «Мы столкнулись с худшим наследием в нашей истории: со страной, в которой аргентинцы становятся все беднее, — констатировал Луис Капуто. — Если мы продолжим в том же духе, то неизбежно окажемся на пути к гиперинфляции, которая может достичь 15000% за год».

На этом фоне новые власти приняли решение девальвировать курс нацвалюты (песо) на 54% — до 800 песо за доллар (до заявлений Капуто было 366 песо за доллар). Планируется, что Центробанк (от которого, к слову, Милей хотел избавиться) и дальше будет девальвировать нацвалюту на 2% в месяц.

В рамках радикальной бюджетной корректировки правительство нацелилось на сокращение расходов на сумму, эквивалентную 2,9% ВВП Аргентины. В частности, власти хотят снизить энергетические субсидии, что позволит сэкономить 0,5% ВВП, а также транспортные субсидии (0,2% ВВП). Помимо этого, в минфине ожидают, что в 2024 году налоговые поступления вырастут на 2,2%.

Какие еще шаги планирует правительства Милея

Луис Капуто рассказал и о других мерах, реализацию которых наметили новые власти. К примеру, сокращение «до минимума» денежных переводов в провинции, приостановка общественных работ, отмена экспортных пошлин, а также приостановка размещения рекламы в прессе в течение года. По словам министра, на последнее в 2023-м было потрачено 34 млрд песо.

Как предупредил глава экономического ведомства, реализация новых мер подразумевает очень тяжелые месяцы для населения страны, особенно для самых бедных слоев. И чтобы немного смягчить негативный эффект, власти сделают упор на некоторых социальных программах. В частности, будут увеличены суммы, которые государство распределяет через универсальное пособие на детей (AUH) и пособие на покупку продуктов (Tarjeta Alimentar).