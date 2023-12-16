Канцлер Германии Олаф Шольц неожиданно посетил спектакль российского режиссера Кирилла Серебренникова в Гамбурге. Об этом в субботу, 16 декабря, сообщил сам Серебренников, добавив, что Шольц «выпил вина в курилке» и пообщался с артистами за кулисами.

«Олаф Шольц неожиданно посетил наш спектакль «BAROCCO» в театре Талия (Гамбург). Сначала он выпил вина в курилке, а после спектакля зашел за кулисы и выразил артистам свои восторги», — написал режиссер в своем телеграм-канале.

По его словам, актер Тило Вернер в импровизации на песню «Besogna morire», один куплет которой пелся на венгерском, пошутил про «отношения» Шольца и венгерского премьера Виктора Орбана.

«Все смеялись, и, вроде канцлер не обиделся», — добавил Серебренников.

Серебренников привел детали визита канцлера: по его словам, вечером пятницы, 15 декабря, раздался звонок от федерального ведомства уголовной полиции, которое сообщило, что Шольц по приезду из Брюсселя намерен присутствовать на спектакле вместе с супругой Бриттой Эрнст.

«Без десяти восемь незаметно подъехали два лимузина, <…>, а затем Шольц и Эрнст сели посреди партера, седьмой ряд, между изумленными гостями (“Здравствуйте, Олаф”)», — отметил Серебренников.

По его словам, канцлер ФРГ признался, что в Брюсселе беспокоился, как бы речь Орбана не затянулась настолько, что спектакль придется пропустить.