Канцлер Германии Олаф Шольц, который прилетел с визитом в США, обнаружил на Капитолийском холме своего «двойника». Им оказался сенатор Крис Кунс. Что примечательно — демократ.

«Хотя предыстория визита серьезная, Шольц не упустил момента пошутить. Канцлер встретился с сенатором-демократом от штата Делавэр. Крис Кунс и Шольц быстро заприметили друг друга. Политики очень похожи — начиная с причесок и заканчивая улыбками», — пишет портал Spiegel online.

Это уже не первая встреча Шольца и Кунса. И они не упустили возможности, чтобы сделать селфи на память.

«Здорово снова встретить моего двойника», — такую запись федеральный канцлер разместил на платформе X (бывший Twitter).

В долгу не остался и его визави. Он запостил снимки с подписью «Угадайте, кто есть кто».

Как ожидается, днем 9 февраля (в Москве будет уже поздний вечер пятницы) Шольца примет в Белом доме президент США Джо Байден. Они обсудят военную помощь Украине, ситуацию на Ближнем Востоке и предстоящим летом саммит НАТО. Это уже третий визит Шольца в Соединенные Штаты в качестве канцлера.