У президента России Владимира Путина нет права на то, чтобы ссылаться на работы немецкого философа Иммануила Канта. С таким заявлением выступил канцлер ФРГ Олаф Шольц на торжественном мероприятии, посвященном 300-летию мыслителя, передает Die Zeit.

«У Путина нет ни малейшего права ссылаться на Канта. Тем не менее, режим Путина продолжает настойчиво присваивать Канта и его работы любой ценой», — сказал Шольц.

Шольц отметил, что идеи Канта о правах человека и человеческом достоинстве, а также его рассуждения о войне и мире, не могут сочетаться с действиями российского президента как по отношению к собственным гражданам, так и по отношению к Украине.

Действия России на Украине, по словам канцлера Германии, «представляют собой столь чрезмерное желание разрушения, которое мало кому из нас представлялось возможным в Европе 21 века». В качестве примера пренебрежения личными свободами граждан в самой России Шольц назвал цензуру, дезинформацию и слежку.

Он также отметил, что заявления Путина, в которых он ссылается на работы Канта, противоречат его собственным действиям.

«Кант был категорически против решения любых межгосударственных споров путем войны. И мы стараемся придерживаться его учения в этой части. <…> Полагаю, что то предвидение, которое изложил Кант, должно быть реализовано и может быть реализовано в наши дни», — процитировал Шольц речь российского президента на церемонии открытия мемориальной доски Канту на здании калининградского университета.

По мнению канцлера ФРГ, в 2024 году Путин заново интерпретировал учение философа на встрече со студентами вузов Калининградской области.

«Это фундаментальный мыслитель. Конечно, его призыв жить своим умом, как нельзя актуален и сегодня. Для России в практическом плане это означает руководствоваться своими национальными интересами. Мы так и стараемся делать», — привел он слова Путина.

Шольц назвал такой взгляд на Канта «абсурдом», так как философ открыто высказывался против вмешательства государств в дела других стран.

В ответ на слова канцлера Германии в администрации Калининградской области заявили, что никто не сделал для увековечивания памяти Канта больше «нашей страны и нашего региона», передает РИА «Новости».

«Никто больше нашей страны и нашего региона не сделал для увековечивания памяти великого философа и его учения. Хочу напомнить, что Иммануил Кант скончался, будучи подданным российской короны», — сказал пресс-секретарь губернатора Дмитрий Лысков.

Он добавил, что, по его мнению «это больше любых слов всех возможных немецких политиков показывает позицию великого философа относительно России».