Ведомство федерального канцлера ФРГ решило не отказываться от пневматической почты, которую изобрели еще в XIX веке, пишут местные издания Süddeutsche Zeitung (SZ) и Der Spiegel. Одна из причин такого решения — опасения из-за якобы «российского шпионажа».

Как пишет SZ, в Лондоне пневмопочта была введена в эксплуатацию еще в 1853 году. По данным берлинского музея коммуникаций, в Берлине в 1940-х годах трубы пневмопочты протягивались на расстояние 400 километров, через них ежегодно проходило до восьми миллионов отправлений.

В ведомстве канцлера ФРГ «старую добрую» пневмопочту установили в 2001 году, отмечает издание. Система с 36 станциями, протяженность которой — около 1,3 тыс. метра, связывает всех ключевых сотрудников ведомства, говорится в статье.

Хотя в эпоху цифровых технологий от пневматической почты следовало бы отказаться (что и планировалось сделать в течение нескольких лет), теперь канцлер Германии Олаф Шольц решил ее сохранить, пишет SZ. По данным газеты, у такого способа связи обнаружилось «неоспоримое преимущество» в условиях «новых войн и российского шпионажа».

Как отметил представитель германского правительства, через систему труб со сжатым воздухом ежемесячно пересылается около тысячи писем. По словам представителя кабмина, как правило, это срочные письма, которые нельзя переслать в электронном виде — «например, потому что они подлежат сохранению в тайне или потому что оригинал должен быть подписан».

В связи с этим замена пневмопочты, эксплуатация которой обходится ежегодно в €15 тыс., «в настоящее время не предусмотрена».

Немецкий таблоид Bild отмечает, что Германия особенно обеспокоена защитой государственных тайн после того, как в 2023 году разразился крупный скандал из-за бывшего сотрудника Федеральной разведывательной службы ФРГ Карстена Линке, которого обвинили в шпионаже в пользу России.