Мужчина, подозреваемый в нападении на женщин на улице с применением едкой химической жидкости, задержан в Люберцах. Об этом вечером 12 апреля сообщают телеграм-канал Shot и Baza.

Предполагаемым маньяком оказался 31-летний житель поселка Монино, утверждают авторы канала Shot. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство», ему может грозить наказание сроком до семи лет лишения свободы.

За два дня стало известно как минимум о трех случаях нападения «кислотного маньяка» — на Комсомольской, Южной и Московской улицах Монино. Одна из пострадавших рассказала, что мужчина «плеснул ей чем-то очень едким в лицо». Он сделал это молча, без угроз, никак не объясняя свои действия. Саму девушку после нападения доставили в одну из больниц Балашихи с ожогами лица и глаз.

Другая потерпевшая рассказала, что «кислотный маньяк» напал, когда она шла домой. После того, как он вылил на нее некую жидкость, она ощутила резкую боль. Дома девушка поняла, что ей нанесли ожог с помощью кислоты. Химическое вещество оставило дыры на ее одежде и ожоги на ноге.

По словам матери пострадавшей, ранее ни она, ни девушка не встречали напавшего мужчину. Она рассказывала, что полиция установила подозреваемого, однако не увидела мотивов для его задержания, пишет News.ru.

«Что за жидкость, пока мы не знаем, но это, скорее всего, бытовая какая-то химия. Вторая девушка пострадала намного сильнее, она даже держать в руках ничего не может и не переписывается ни с кем. Сотрудники полиции сказали, что этот урод нигде на учете не стоит, то есть не признан больным или еще каким-то», — рассказала женщина.

Пострадавших девушек могли облить кислотой или щелочью, рассказал RTVI химик Александр Иванов, автор популярного YouTube-канала «Химия — просто». Оба вещества есть в быту и запретить их невозможно, сообщил ученый.

«Это могла быть либо кислота, либо щелочь, и то, и это есть в обиходе. Запретить их невозможно в принципе — если их кто-то запретит только из-за таких дурачков, то всему остальному населению резко станет жить плохо и тяжело», — сказал Иванов.

По его словам, если на человека плеснули жидкость, которая «щиплет», то совершенно неважно, кислота это или щелочь, нужно как можно скорее все смыть. Главное — не занести вещество в глаза, поскольку они наиболее уязвимы.

«Находим большое количество воды и смываем, смываем, смываем. Можно отделаться тем, что просто останется легкое покраснение кожи на лице, может быть чуть-чуть пощиплет и сойдет верхний слой кожи. То есть можно отделаться легким испугом, если вовремя все смыть. На все про все есть минута-полторы», — пояснил он.

Иванов отметил, что при отсутствии чистой воды можно использовать молоко, газировку и даже воду из лужи — промывкой ран от занесенной грязи можно будет заняться позже.