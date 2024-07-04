Дмитрий Матвеев, подозреваемый в убийстве зампреда движения «Зов народа» в начале июня, попросил следователей, чтобы его отправили в зону боевых действий на Украине в качестве врача или военного санитара, пишет телеграм-канал SHOT.

По данным канала, Матвеев заявил, что у него есть высшее медицинское образования — он окончил Сеченовский университет, а затем, до ухода в мотокросс, некоторое время работал специалистом в российском отделении зарубежной фармацевтической компании.

В начале июня председатель организации «Зов народа» Сергей Зайцев сообщил об убийстве зампредседателя организации Антона Еговцева. По данным ТАСС, нападавшего зовут Дмитрий Матвеев, он тренер по мотокроссу.

В разговоре с «Известиями» Зайцев рассказал, что у Еговцева был конфликт с поклонником его жены Екатерины. Как сообщает Baza, Матвеев несколько лет преследовал женщину, но полиция на ее заявления якобы не реагировала, поскольку «ничего не произошло». Телеграм-канал также утверждает, что Еговцев звонил в полицию за два часа до смерти — около 23 часов 6 июня: он просил защитить его от неизвестного, который караулит его у подъезда в подмосковной Лобне.



Подозреваемый был задержан на следующее утро после нападения. Против него возбуждено уголовное дело ч. 1 ст. 105 УК (убийство), максимальное наказание — 15 лет лишения свободы. Суд отправил Матвеева в СИЗО до 7 августа.