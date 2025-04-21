Воевавший в составе Вооруженных сил Украину (ВСУ) сын маньяка Андрея Чикатило 56-летний Юрий пропал без вести в зоне военной операции, пишет SHOT.

По данным телеграм-канала, Юрий Чикатило мог погибнуть, «попав под шквальный огонь», когда российские военные нанесли удар по стратегическим объектам ВСУ в Харьковской области.

«Без вести сын серийного убийцы пропал около трех месяцев назад. Тогда артиллерийское подразделение, в составе которого был Чикатило-младший, дислоцировалось примерно в 20 км от Харькова. Оно и попало под обстрел ВС РФ. С тех пор Юрия не видели», — пишет SHOT.

Официальной информации о гибели Чикатило пока не поступало.

В конце марта SHOT со ссылкой на источник сообщал, что Юрий Чикатило переехал из России в Харьков, где сменил фамилию на девичью жены Мирошниченко. По данным канала, мужчина в начале боевых действий на Украине вступил в ВСУ, где якобы служил в артиллерийском подразделении.

Как утверждал SHOT, судебные приставы и МВД Украины разыскивали мужчину по причине долгов за алименты и дорожные штрафы. «Чтобы не попасться, он уехал на фронт», — отмечается в сообщении.

Андрей Чикатило совершил, по меньшей мере, 50 убийств с 1982 по 1990 годы. Его задерживали дважды — в 1984 и 1990 годах, так как в первый раз не смогли доказать причастность к преступлениям. Суд доказали 52 смерти от рук маньяка, хотя он признал вину в 56 преступлениях. Чикатило казнили в 1994 году в Новочеркасской тюрьме.