Юрий Гриценко, осужденный в 2022 году на 22 года за серию убийств, нападений и грабежей, уже несколько месяцев находится в зоне боевых действий на Украине и служит в санитарно-эвакуационном взводе, пишет SHOT со ссылкой на неназванный источник.

По данным телеграм-канала, Гриценко должен был освободиться из мордовской ИК этим летом, но в сентябре 2023 года он вступил в отряд «Шторм Z» и стал служить в санитарно-эвакуационном взводе, так как «в штурмовики 62-летнего „Чикатило“ не взяли по состоянию здоровья».

Зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов в разговоре с «NEWS.ru» выразил уверенность, что Гриценко таким образом «решил искупить вину» и показать свое исправление.

По мнению Милонова, «процент рецидивов» среди участников боевых действий «ниже, чем у тех, кто просто освободился». Депутат также добавил, что преступники, которые отправляются на Украину для участия в конфликте «принимают серьезное и правильное решение» и осознают, что это «не замена одного наказания другим».

«Можно только приветствовать и ставить их в пример, чтобы другие осужденные тоже понимали, что можно искупить вину перед обществом не просто сидя на нарах, а защищая страну», — заключил Милонов.

Телеграм-канал SHOT при этом уточняет, что в зону боевых действий Гриценко «попросился сам, чтобы заработать деньги на первое время на воле, где у него ничего не осталось». «Гриценко, предварительно, будет служить до конца СВО, после чего его отпустят на свободу», — пишет канал.

Психиатр высшей категории Владимир Каторгин в разговоре с «Инфо 24» заявил, что прогнозы по поводу того, что будет после возвращения Гриценко с Украины «давать сложно», но условия в зоне боевых действий «все-таки не являются для человека нормальными».

«Они стрессовые даже для здорового человека, а для нездорового — ну сами подумайте, что здесь может быть», — рассуждает Каторгин.

Он считает, что Гриценко — это человек, который не может отвечать за свои поступки и непредсказуем в действиях.

Юрий Гриценко родился 6 ноября 1962 года в Зеленограде. Отслужив в армии, он пошел работать в милицию, так как считал, что эта профессия поможет ему справиться с неуверенностью и комплексом неполноценности. Гриценко состоял на учете в психоневрологическом диспансере и проходил курс лечения от шизофрении.

Свое первое преступление совершил в 1993 году. По словам самого Гриценко, он убил сковородкой проститутку, которая якобы хотела его обокрасть. После этого его отправили в колонию в Оренбурге на девять лет, но он вышел по УДО в конце 2000 года.

С 2001 года Гриценко вновь стал нападать на женщин — убил пять жительниц Москвы и Подмосковья и ранил еще 10 человек. 19 ноября 2001 он попытался совершить еще одно убийство и напал на женщину в московском парке Дружбы. На помощь ей пришел молодой мужчина, прибежавший на крик. Он сумел скрутить Гриценко и дождаться приезда полиции и медиков.

На допросе преступник признался в убийствах и нападениях на женщин. В 2002 году году Московский городской суд приговорил Гриценко к 22 годам лишения свободы — он был этапирован в исправительную колонию № 10, расположенную на территории поселка Ударный республики Мордовия. Во время отбытия наказания психическое состояние Гриценко резко ухудшилось — он стал совершать нападения на сокамерников и персонал колонии. Из-за этого осужденный часто подвергался дисциплинарным взысканиям и в конечном итоге был помещен в одиночный карцер со строгими условиями содержания, где провел 13 лет.