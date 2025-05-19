В Бердянске Запорожской области расследуется уголовное дело об убийстве семилетней девочки, тело которой нашли в лесополосе в окрестностях завода «Азовкабель». Телеграм-канал Shot утверждает, что подозреваемая — несовершеннолетняя, якобы подражавшая «битцевскому маньяку» Пичушкину.

Уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ — об убийстве малолетнего — возбуждено Бердянским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Запорожской области. Доклад о ходе расследования по поручению главы СКР Александра Бастрыкина будет представлен в центральный аппарат ведомства.

По предварительным данным, около 17:00 16 мая девочка гуляла с другими детьми во дворе дома №154 по улице Кабельщиков, а потом пропала. Были организованы поиски с привлечением волонтеров. На следующий день труп ребенка с признаками насильственной смерти обнаружили в лесистой местности у «Азовкабеля».

«К месту преступления незамедлительно выехала следственно-оперативная группа в составе руководителей, следователей и следователей-криминалистов следственного управления, сотрудников МВД России по Запорожской области и судебных медиков», — сообщает региональное СУ СКР в своем телеграм-канале.

Следствию предстоит оценить обстановку в семье, где воспитывалась девочка, и проверить работу социальных служб, ответственных за обеспечение безопасности детей.

Shot утверждает, что по подозрению в убийстве задержана 14-летняя девочка-подросток, которая якобы является поклонницей «битцевского маньяка» Александра Пичушкина и оставила на месте преступления записку с признанием в любви к нему.

По данным канала, пропавшая девочка погибла от удара молотком по голове — таким же способом убил многих своих жертв Пичушкин. Сейчас приговоренный к пожизненному сроку за 49 убийств преступник находится в исправительной колонии строгого режима в якутском поселке Харп. Недавно он дал признательные показания еще по 11 убийствам.