Израиль задержал яхту Madleen, на борту которой находились 12 человек, включая Грету Тунберг. Они направлялись в сектор Газа, чтобы доставить гуманитарную помощь.

В понедельник судно пропалестинской «Флотилии свободы» (FFC) должно было войти в порт, который контролирует Израиль. Активисты намеревались доставить гуманитарную помощь в Газу и привлечь внимание к кризису в регионе.

«Флотилия свободы» появилась в 2010 году. Под этим названием объединились организации, выступающие против блокады Газы и продолжающихся в анклаве нарушений прав человека.

Однако судно было задержано еще до того, как подошло к берегу. В состав экипажа, помимо экоактивистки Тунберг, также входила Рима Хассан, французский член Европейского парламента.

«Экипаж “Флотилии свободы” был арестован израильской армией в международных водах около 2 часов ночи», — написал Хассан в X.

На яхте находился небольшой объем гуманитарной помощи, включая рис и детское питание. Израильский МИД сообщил, что «Грета и другие пытались устроить провокацию в СМИ, единственной целью которой было привлечь внимание общественности», при этом уточнив, что груз будет отправлен в Газу.

«Крошечный объем помощи, который находился на яхте и не был использован “знаменитостями”, будет передан в Газу по реальным гуманитарным каналам», — говорилось в сообщении.

В МИД Израиля добавили, что всех пассажиров вернут на родину, подчеркнув, что они в безопасности и никто не пострадал: «Им предоставили бутерброды и воду. Шоу закончилось».

Позже в Сети появилось видео Тунберг, в котором она обвинила израильские власти в «похищении».

«Если вы смотрите это видео, значит, нас в международных водах перехватили и похитили израильские оккупационные силы или силы, поддерживающие Израиль. Я призываю всех моих друзей, семью и товарищей оказать давление на правительство Швеции, чтобы освободить меня и других как можно скорее», — сообщила экоактивистка.

Ранее израильский министр обороны Исраэль Кац предупредил, что яхту, прибывшую под британским флагом, не пропустят. Он призвал «антисемитку Грету и ее сторонников, распространяющих пропаганду ХАМАС», повернуть назад. Израиль, по его словам, «примет меры против любой попытки прорвать морскую блокаду».

Министр обороны Израиля Исраэль Кац в воскресенье приказал военным не допустить прибытия «Мадлен» в Газу, назвав эту миссию пропагандистской акцией в поддержку ХАМАС.

Израиль ввел морскую блокаду Палестины после того, как ХАМАС взял под контроль Газу в 2007 году. Израильские власти настаивают, что эта мера необходима для предотвращения попадания оружия в руки боевиков.

7 октября боевики ХАМАС атаковали юг Израиля. По данным Иерусалима, около 1200 израильтян погибли, в том числе 364 участника музыкального фестиваля, еще 253 человека оказались в заложниках.

Минздрав Газы утверждает, что с начала военной кампании Израиля было убито более 54 тыс. палестинцев. В ООН заявляли, что более 2 млн жителей сектора Газа могут оказаться без еды.

Специальный докладчик ООН по правам человека на палестинских территориях Франческа Альбанезе обратилась к другим судам с призывом попытаться прорвать блокаду сектора Газа и доставить гуманитарный груз палестинцам.

«Путешествие Madleen, возможно, закончилось, но миссия еще не выполнена. Каждый порт Средиземноморья должен отправлять суда с помощью и солидарностью в Газу», — написала она в X.

В октябре 2023 года экоактивистка Грета Тунберг высказалась в поддержку Палестины и сектора Газа. В ответ на это в ЦАХАЛ заявили, что Тунберг умалчивает о жертвах среди израильтян, а те, кто ее поддерживает, — «сторонники террора».