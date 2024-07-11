Пожар вспыхнул около полудня 11 июля на шпиле Руанского собора, который ремонтируется с начала 2024 года. «На шпиле Руанского собора начался пожар. Причина возгорания на данном этапе неизвестна. Все ресурсы мобилизованы», — написал в соцсети X мэр Руана Николя Майер-Россиньоль, приложив к посту фотографию горящего шпиля.

Французский телеканал BFMTV передает, что вокруг здания собора выставлено оцепление. Местное транспортное агентство сообщило, что из-за принятых властями мер безопасности прекращено движение трамваев по некоторым маршрутам, пролегающим неподалеку от места происшествия.

К тушению огня привлечены 63 пожарных, задействованы 33 единицы техники. Префектура департамента Приморская Сена, на территории которого находится Руан, сообщила, что посетителей и рабочих в здании нет, а также призвала горожан избегать района рядом с собором, чтобы не препятствовать ликвидации ЧП.

Издание Tendance Ouest сообщает, что пожарные запустили дрон для обследования места возгорания и развернули несколько высоких лестниц, чтобы добраться до пожара.

Возгорание произошло, когда на шпиле Руанского собора проводились ремонтные работы. «Это очень сложный объект из-за высоты и возведения большого количества строительных лесов. Мы отскабливаем металл, затем наносим необходимые слои краски с добавками, если необходимо», — рассказал Tendance Ouest руководитель работ, архитектор Ричард Дюплат.

Работы, стартовавшие в 2015 году, усложняются стальной конструкцией Corten, которой шпиль был усилен в 1970-х годах: ее металл «плохо контактирует» с чугуном, пояснил Дюплат. Из-за этого с начала 2000-х годов в разных местах происходили поломки из-за ослабления материала. Планируется, что реставрация шпиля завершится в 2027 году.

Руанский собор Парижской богоматери — готический католический собор, кафедральный собор архиепископа Руана и Нормандии, был построен между 1825 и 1876 годами и входит в список национального наследия Франции. До 1880 года он считался самым высоким зданием в мире (151 метр), но потом уступил этот титул Кельнскому собору.

Собор получил серьезные повреждения нефа и капеллы в 1944 году в ходе Второй мировой войны. При бомбардировках Руана союзниками полностью выгорела северная башня, которая являлась самой древней частью постройки. В декабре 1999 года мощная буря повредила колокольню собора.