Шри-Ланка включила Россию в список стран, для которых будет доступен безвизовый въезд в островное государство с 1 октября 2024 года. Об этом пишет Daily Mirror со ссылкой на министра туризма Шри-Ланки Харина Фернандо.

Согласно информации британской газеты, кабмин островного государства принял решение открыть безвизовый въезд 35 странам. В списке указаны Белоруссия, Казахстан, Великобритания, Германия, Бельгия, Испания, Польша, Австралия, Индия, Китай, Япония, Таиланд, Малайзия, ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран и другие страны.

До конца октября 2023 года для въезда на Шри-Ланку россияне платили от $50 до $60 за получение местной визы. Позже ланкийское правительство включило Россию в число стран, которым стали предоставляться бесплатные визы. Этот режим действовал в пилотном статусе до конца марта 2024 года.

1 апреля власти Шри-Ланки продлили действие программы на месяц, а в начале мая — на неопределенный срок. Кроме россиян бесплатное оформление въездной визы было доступно также гражданам Индии, Японии, Малайзии, Китая, Индонезии и Таиланда.

Вице-президент АТОР Артур Мурадян называл преимуществом Шри-Ланки «то, что там очень бюджетно именно отдыхать», в отличие, например, от отпуска в ОАЭ.