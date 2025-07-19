Как минимум 34 человека погибли 19 июля в результате крушения туристического корабля Wonder Sea во вьетнамской бухте Халонг, сообщает государственное Вьетнамское информационное агентство со ссылкой на местные власти.

По их данным, спасатели обнаружили 11 выживших и извлекли из воды тела 34 утонувших, из которых восемь — дети. В общей сложности на борту судна находились 53 человека, в том числе около 20 детей и пятеро членов экипажа. Как сообщило издание VNExpress, среди выживших — 14-летний мальчик, который провел четыре часа в ловушке под перевернувшимся корпусом корабля.

Газета «Народная армия» со ссылкой на местных пограничников пишет, что спасательная операция продолжается, поэтому власти пока воздерживаются от объявлений по поводу того, туристы из каких стран находились на затонувшем корабле. По данным издания, большинство пассажиров были туристами, но не из-за границы, а из Ханоя.

Бухта Халонг, где расположены покрытые тропическими лесами скалистые острова, — одно из самых популярных туристических направлений во Вьетнаме, сюда ежегодно приезжают миллионы людей. Этот туристический объект внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Инцидент произошел вскоре после прибытия шторма «Вифа» в Южно-Китайское море, куда он принес сильный ветер, проливной дождь и грозы. Это уже третий тайфун, обрушившийся на регион с начала 2025 года. Согласно прогнозам, в начале следующей недели он атакует северное побережье Вьетнама. В аэропорту Нойбай сообщили, что из-за сильного ветра девять прибывающих рейсов были перенаправлены в другие аэропорты, а три вылетающих рейса отложены.

По данным Центрального информационного агентства Тайваня, когда шторм «Вифа» проходил к югу от острова, скорость ветра достигала 101 км/ч, а его отдельные порывы — 126 км/ч. В прошлом году из-за сильного ветра и волн, принесенных смертоносным тайфуном «Яги», в заливе Халонг затонули 30 судов.