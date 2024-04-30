В частном секторе на окраине столицы Бурятии Улан-Удэ произошел крупный пожар: огонь охватил два десятка домов и хозяйственных построек. По данным республиканского управления МЧС, возгорание локализовали на площади в 10 тыс. кв. м. Тушение осложнялось сильным порывистым ветром: его порывы достигают 28 м/с.

Глава Бурятии Алексей Цыденов написал в своем телеграм-канале, что в столице и пригороде возникло пять пожаров. «Ураганный ветер. Сейчас на Бурводе. МЧС, ГО ЧС все подняты», — добавил он, призвав население республики в майские праздники воздержаться от приготовления шашлыков и сжигания мусора.

В МЧС изначально сообщали, что в Улан-Удэ «горят дома и надворные постройки на общей площади 3 тыс. кв. м», но позже уточнили, что площадь пожара увеличилась до 10 тыс. «квадратов».

По словам мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова, власти развернули пункт временного размещения на базе спортшколы на Кабанской улице и начали эвакуировать людей. Градоначальник сообщил, что из-за пожара возникли нарушения электроснабжения, повреждены заборы, кровли и рекламные щиты.

«Уточнение по возгоранию на Бурводе. Пожар не коснулся жилых домов. Горят надворные постройки», — отмечал Шутенков в более позднем сообщении.

По данным регионального ГУ МЧС, сообщение о возгорании надворных построек поступило в 22:00 по местному времени (17:00 мск). «На место по повышенному номеру сложности выехали подразделения Улан-удэнского пожарно-спасательного гарнизона. Работы осложняются сильным ветром», — говорится в сообщении.

Около 20:00 мск в МЧС сообщили, что пожар произошел в Заиграевском районе, где огонь распространился на 20 жилых домов и хозяйственных построек.

«МЧС России наращивает силы и средства. На месте работают более 70 человек и 19 единиц техники», — подчеркнули в ведомстве.

Глава Бурятии позже сообщил, что «на Восточном (СНТ Кирпичник, поселение Дабатуйское, Заиграевского района) сгорело 21 строение, дачные дома и надворные постройки». По словам Цыденова, пострадавших нет, а силы МЧС задействованы в полном объеме. Люди из соседних дачных товариществ «сами подходят и помогают тушить огонь», добавил глава региона.

По данным МЧС на 20:40 мск, пожар локализован, сведений о пострадавших не поступило. Глава республики подчеркнул, что возгорание возникло из-за сильного ветра, который привел к обрыву проводов электропередачи и коротким замыканиям. По его словам, в ближашее время пожарные будут мониторить ситуацию в районах, где произошли пожары, чтобы не допустить их возобновления.

Цыденов уточнил, что на Бурводе сгорели надворные постройки на площади 500 кв. м, и пострадавших нет. На станции Дивизионная, по его словам, пожар охватил жилой дом и еще два строения. «В Онохое и на Верхней Березовке пожары локализованы. В Зверосовхозе тушат лесной пожар», — добавил глава республики.

Судя по прогнозу погоды, 1 мая в Улан-Удэ тоже ожидается сильный ветер — но все же не такой, как был сегодня, а с порывами до 22 м/с. На территории республики выпадут осадки в виде дождя и мокрого снега, возможны грозы и пыльные бури.