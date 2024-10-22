Госдума в первом чтении приняла очередной пакет из трех законопроектов, ужесточающих миграционную политику, в их числе — повышение штрафов в 600 раз за подделку документов. Об этом из нижней палаты парламента сообщает корреспондент RTVI.

Первый законопроект устанавливает полный запрет для посреднических организаций участвовать в приеме экзаменов у мигрантов.

Иностранцы, которые хотят получить вид на жительство (ВНЖ), разрешение на работу и временное проживание в России (ВРП), должны прежде сдать экзамены по русскому языку как иностранному, истории России и основам российского законодательства. Сейчас такое тестирование могут проводить 12 российских вузов и одна организация правительства Москвы.

До последнего времени экзамены от имени вузов могли проводить коммерческие площадки, заключившие с ними соглашения. Среди частных организаций, которые предлагали такую услугу, были частные бюро переводов документов и центры помощи мигрантам по правовым вопросам.

В апреле глава Минобрнауки Валерий Фальков распорядился не допускать к проведению экзаменов и оформлению сертификатов коммерческих партнеров вузов.

С принятием поправок правительство России будет определять перечень образовательных организаций, уполномоченных на проведение экзаменов для мигрантов на основании предложений Минобрнауки по согласованию с МВД и Рособрнадзором.

Решение принимается на фоне тревожной статистики: средний процент мигрантов, не сдавших экзамен по русскому языку в 2024 году, увеличился с 5% до 30%, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По данным МВД, порядка 14 тыс. человек не сдали экзамен в присутствии сотрудников полиции.

Еще одно предложение депутатов — установить единую стоимость сертификатов за сдачу экзаменов, рассказала журналистам вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

«Мы предлагаем, чтобы сумма стоимости сертификата оценки знаний была унифицирована, единой, и чтобы были безусловные отчисления в бюджет… Ранее тарифы за оценку знаний устанавливались очень по-разному в разных регионах разными субъектами, отчисления в бюджет были ничтожны», — заявила депутат.

Второй законопроект вводит внесудебную блокировку интернет-ресурсов, предлагающих незаконные услуг для мигрантов и продающих поддельные документы для оформления миграционного статуса. Владелец социальной сети будет обязан осуществлять мониторинг контента для выявления такой информации.

«Для того, чтобы этот рынок серых услуг был полностью блокирован, мы вносим изменения в законодательство, позволяющие органам прокуратуры незамедлительно блокировать во внесудебном порядке эту информацию в интернете», — сказала Яровая журналистам.

Комитет Госдумы по информполитике планирует доработать законопроект ко второму чтению, в частности, будут определены критерии определения такого рода данных, рассказал глава комитета Госдумы Александр Хинштейн.

В ходе дискуссии говорилось о том, что объем нелегального рынка услуг для мигрантов составляет сотни миллиардов рублей.

Однако в связи с поправками депутат Госдумы Анатолий Вассерман заинтересовался, будут ли парламентарии «принимать подобные законы по каждому виду правонарушений, отражаемому в интернете, или, может быть, есть смысл выработать некий общий единый принцип».

Третий законопроект устанавливает штрафы за подделку, изготовление или оборот поддельных документов в целях организации незаконной миграции. Санкции предусматривают штрафы для юрлиц от 5 млн до 10 млн рублей, за повторное нарушение норм — от 10 млн до 60 млн рублей. Предусматривается также конфискация орудий совершения правонарушения.

«Мы повышаем в 200 раз уровень ответственности за простой состав административного правонарушения, когда речь идет по подделке документов — сумма штрафа будет составлять до 10 млн рублей. При квалифицированном составе, когда речь идет о повторном совершении правонарушения, уровень ответственности повышается в 600 раз, и штраф будет составлять до 60 млн рублей», — заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая журналистам.

По данным МВД, за 8 месяцев 2024 года обнаружено 4,6 тыс. фактов подделки документов для мигрантов, что на 16,5% больше, чем в 2023 году.

«Таким образом, мы выстраиваем общую логику того, чтобы сделать невыгодным любое пособничество нелегальной миграции, любые действия со стороны юридических лиц, которые бы помогали в незаконной легализации через подделку документов, выдачу недостоверных справок, документов, удостоверяющих личность, то есть все, что угодно с точки зрения фиктивности первоначального бланка или содержания внесенных в этот документ», — отметила Яровая.

Подводя итоги обсуждения, спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что с начала года было принято семь законов, регулирующих миграционную сферу, в настоящее время еще шесть находится на рассмотрении, парламентарии планируют принять их до декабря.