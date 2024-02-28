В Татарстане управляющую компанию оштрафовали из-за падения снега на голову студентке, в Оренбургской области после двух обрушений крыш в школах массово проводят проверки, а в Белгороде попытались убить студентку из Нигерии. RTVI собрал дайджест значимых и резонансных региональных событий.

Республика Татарстан

В Татарстане управляющую компанию оштрафовали из-за падения снега на голову студентке. Девушка получила ушибы мягких тканей головы. По данному факту возбудили дело в отношении должностного лица управляющей компании, так как снег не был надлежащим образом очищен с крыши. Пострадавшей выплатили 20 тысяч рублей в качестве компенсации, сообщает inkazan.ru.

Оренбургская область

В феврале в школах двух районов Оренбургской области произошло обрушение крыш. Для предотвращения новых трагедий прокуратура Илекского района потребовала провести проверку технического состояния местных образовательных учреждений, сообщает 56orb.ru.

Карелия

В Костомукше водитель сбил ребенка и скрылся с места происшествия. По сообщению издания karelinform.ru , девочка получила травмы после наезда на нее автомобиля на пешеходном переходе. Сотрудники МВД ведут поиски правонарушителя, чья машина попало на камеры.

Приморский край

В Приморском крае выпустят на волю одного из двух краснокнижных орланов, которых ранее с огнестрельными ранениями доставили в реабилитационный центр региона, сообщает vostokmedia.com . Сотрудники учреждения заметили, что у одной из редких птиц после операции образовалась костная мозоль на месте перелома. Это означает, что у нее есть шанс восстановиться и отправиться в естественную среду обитания.

Хабаровский край

Житель Комсомольска-на-Амуре в ходе ссоры с другим горожанином выстрелил ему в лицо из травматического пистолета, сообщает издание transsibinfo.com. Стрелок после задержания уверял, что просто хотел отпугнуть выстрелом в воздух. Заведено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Подозреваемый под подпиской о невыезде, он может получить до трех лет заключения.

Новосибирск

Председатель Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила о намерении проверить ЛГБТ*-бар в Новосибирске по просьбе местного жителя, сообщает издание atas.info . Жалобу на заведение оставил активист Владислав Пушкин, который таким образом уже не первый раз пытается закрыть заведения в городе, в которых он из-за плохого поведения попал в черный список.

Хакасия

В Хакасии Верховный Совет потребовал провести разбирательства по поводу компенсаций за погибший скот. По сообщению издания newkhakasiya.online, из-за заразного узелкового дерматита, который стал эпидемическим в некоторых населенных пунктах, в том числе в Бограде, где был зафиксирован первый случай болезни, большая часть домашнего скота была изъята и уничтожена. Жителям обещали компенсацию, но не все ее получили.

ХМАО

В Сургуте родители девочки с синдромом бабочки обратились за помощью к неравнодушным гражданам: для ребенка необходим перевязочный материал, который приобретается за границей и стоит от 400 до 450 тысяч рублей ежемесячно, сообщает издание muksun.fm. Семья заказывает такие материалы из Германии, поскольку в России аналогов для девочки нет.

Белгородская область

В Белгороде попытались убить студентку из Нигерии, сообщает bel.ru. Пострадавшую обнаружили около пяти часов утра рядом с подъездом. Основным подозреваемым в совершении преступления является мужчина в возрасте 40 лет. Предположительно, он мог сбросить студентку с балкона на седьмом этаже. У пострадавшей множество переломов. Девушка доставлена в медицинское учреждение.

Приморский край

Владивостокский городской совет получил права собственности на две вершины холмов — Крестовую и Орлиную, сообщает zr.media. Планируется превратить эти земли в новые общественные пространства. Предусматривается создание дорожек, амфитеатров, навесов, смотровых площадок, арт-объектов, лестниц, освещения, озеленения и других элементов.

Красноярский край

В Красноярске школьники жестоко избили мужчину и похитили его вещи. Красноярец вышел покурить в подъезд, когда к нему подошли парни и потребовали отдать кнопочный телефон и деньги, сообщает издание prmira.ru. Один из нападавших еще не достиг возраста 16 лет и не может нести уголовную ответственность за избиение, однако его поставят на учет. К остальным подросткам у пострадавшего нет претензий, поэтому их отпустили без привлечения к ответственности.

*решением Верховного суда «международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России