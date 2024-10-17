Около 100 человек в камуфляже и балаклавах в ночь на 17 октября ворвались на территорию Михайловского собора в украинских Черкассах и прогнали верующих с ночной литургии. Об этом сообщили в Черкасской епархии Украинской православной церкви (УПЦ).

Свято-Михайловский собор — крупнейший на Украине. Он находится под управлением Украинской православной церкви (УПЦ). Утром 17 октября военный капеллан Владимир Ридный (Педько) заявил, что собор перешел к Православной церкви Украины (ПЦУ) и стал гарнизонным. Педько объявил, что в соборе создадут центр национального-патриотического воспитания, воскресную школу и подготовку капелланов. Он также пригласил верующих прийти в четверг на молитву на украинском языке.

УНИАН утверждает, что после перехода собора ПЦУ туда якобы ворвались последователи Украинской православной церкви, несогласные с этим решением, «начали выгонять капелланов ПЦУ и других представителей общины». Ридный назвал действия сторонников УПЦ рейдерством и «оккупацией», передает украинское издание Telegraf.

В Черкасской епархии УПЦ пришедших в собор людей в камуфляже называют «бандитами». В епархии заявили, что они отбирали у прихожан телефоны, не давали им снимать происходящее, срывали камеры видеонаблюдения, а также ворвались в здание епархиального управления и общежитие, где находились дети священников.

Люди в военной форме не пускали верующих на территорию собора и избили прибывшего на место епархиального юриста, добавили в церковном округе. На место прибыл митрополит Феодосий (Денис Снигирев), который находится под домашним арестом по нескольким уголовным делам.

Депутат Верховной Рады Артем Дмитрук опубликовал видео, на котором люди в камуфляже с желтыми полосами на рукавах угрожают оружием находящимся в храме и предположительно распыляют газовый баллончик.

По словам нардепа, «полиция активно участвовала в захвате, помогала бандитам попасть на церковную территорию, блокировала проход прихожанам». Неизвестные ломали двери, выбили окна и «обворовали» рабочий кабинет митрополита Феодосия, добавил Дмитрук.

Союз православных журналистов заявил о «разграблении бухгалтерии» Михайловского собора и пропаже около $60 тыс., которые прихожане «многие годы» собирали на реставрацию собора.

Дмитрук добавил, что неизвестные похитили 80 тыс. гривен (188 тыс. рублей), две архиерейские панагии (образа) с частицами мощей, кресты, церковную утварь, книги, иконы, «еду, варенье, закрутки на зиму» и разграбили архиерейскую спальню «вместе с одеждой».

По словам митрополита Феодосия, в числе нападавших был депутат городского совета, его задержали и передали полиции. Священнослужитель в видеоролике призвал патриарха Константинопольского Варфоломея обратить внимание на случившееся. Утром 17 октября произошел новый штурм и захват собора людьми в камуфляже, заявили в Черкасской епархии.

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко призвал жителей «высказать свое мнение насчет существования в нашем городе московской церкви». Губернатор Черкасской области Игорь Табурец заявил, что в ситуации разбираются правоохранители. При этом он отметил, что «каждая религиозная община имеет законное право на изменение подчинения в канонических и организационных вопросах» (цитата по «Страна.ua»).

В Русской православной церкви заявили, что УПЦ «объявлена мишенью», а вокруг ПЦУ объединились «экстремисты и террористы». Они «будут делать все возможное, чтобы издеваться над верующими, лишать их храмов и монастырей, и в конечном счете добиться ликвидации церкви», заявил «Известиям» зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

Полиция Украины возбудила уголовное дело о хулиганстве. По версии ведомства, «группа лиц совершила хулиганские действия на территории и внутри храма», в результате несколько человек получили телесные повреждения. Правоохранители устанавливают свидетелей и очевидцев инцидента, а также изучают видеозаписи в соцсетях, говорится в сообщении.