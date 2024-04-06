Мексика приостановила дипломатические отношения с Эквадором, где полиция в ночь на 6 апреля взяла штурмом ее посольство и задержала укрывавшегося там бывшего эквадорского вице-президента Хорхе Гласа. По оценке Associated Press (AP), произошедшее «шокировало и озадачило» региональных лидеров и дипломатов. Поддержку Мексике выразили Гондурас, Куба и Бразилия.

«Я поручил главе МИД <…> объявить о приостановке дипломатических отношений правительства Мексики с Эквадором», — написал президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор в социальной сети Х (ранее Twitter).

По его словам, полиция силой вошла в посольство Мексики в Кито, а арест бывшего вице-президента Эквадора стал «авторитарным актом» и «вопиющим нарушением международного права и суверенитета Мексики».

Эквадорские власти подтвердили арест бывшего вице-президента страны. Согласно заявлению, опубликованному в аккаунте администрации президента Эквадора Даниэля Нобоа в соцсети Х, Глас «передан в распоряжение компетентных властей».

Министр иностранных дел Мексики Алисия Барсена в соцсети X сообщила, что во время штурма здания посольства несколько дипломатов получили ранения. По ее словам, произошло нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях.

Хорхе Глас проходит в Эквадоре обвиняемым по делу о коррупции. В декабре прошлого года он запросил убежище в Мексике и с тех пор находился в мексиканском посольстве.

Решение властей Эквадора осудили ряд стран. В частности, президент Гондураса Сиомара Кастро назвала действия Эквадора «нарушением суверенитета мексиканского государства и международного права», поскольку было проигнорировано «историческое и фундаментальное право на убежище». Куба и Бразилия также выступили в поддержку Мексики.

С заявлением выступила и Организация американских государств (ОАГ), которая выразила «солидарность с теми, кто стал жертвой неправомерных действий, затронувших посольство Мексики в Эквадоре».

Ранее на этой неделе Эквадор объявил посла Мексики Ракель Серур персоной нон грата из-за высказываний мексиканского президента о выборах в Эквадоре в 2023 году. Президент Мексики после этого говорил, что страна не намерена разрывать отношения с Эквадором или высылать из страны эквадорского посла.