На совещании по вопросам регулирования цифровой торговли в Государственной думе президент Союза интернет-торговли Виталий Гаврилов обвинил компанию Wildberries в системных нарушениях. Речь шла о якобы незаконном списании средств со счетов селлеров, а также об эксплуатации логистических объектов, не прошедших официальное оформление.

«Вы — флагман. И мы начали с вас. Больше половины ваших логистических центров работают без ввода в эксплуатацию», — заявил Гаврилов, обращаясь напрямую к представителям Wildberries на совещании, организованным депутатом Андреем Свинцовым.

По словам Гаврилова, эти данные были получены в результате сопоставления сведений от госорганов. Он добавил, что ситуация приобрела настолько тревожный масштаб, что заслуживает внимания правоохранительных органов: «Шведский стол уголовных дел может вскоре быть накрыт».

Гаврилов также подчеркнул, что Союз уже ведет собственное расследование, намерен подключить силовые ведомства, а собранные материалы подтверждают системный «раздрай по цифрам». Его выступление сопровождалось эмоциональной нотой: «Мы селлеров точно в обиду не дадим», — заключил он, намекая на намерение защищать продавцов от «произвола крупных платформ».

Эти заявления легли в общий контекст обсуждений, касающихся злоупотребления маркетплейсами своим доминирующим положением на рынке. Wildberries в последние месяцы регулярно подвергается критике — за односторонние удержания средств с продавцов, непрозрачные санкции и навязывание услуг, включая подключение к собственному банку.

По словам Гаврилова, в его организацию ежедневно поступают жалобы от селлеров, которых без объяснений лишают значительных сумм. Один из резонансных случаев — одностороннее списание ₽28 млн с личного кабинета предпринимателя. Причиной назвали якобы «неверно указанные габариты товара», однако корректировка была произведена задним числом.

После вмешательства Союза маркетплейс вернул деньги в течение пяти дней, объяснив списание «сбоем в системе». Гаврилов подчеркнул, что в подобных ситуациях маркетплейсы рассчитывают на страх продавцов обращаться к государственным органам: «Селлеру надо продолжать работать на площадке — он просто молча терпит».

По оценке Союза, более 70% продавцов сталкиваются с аналогичными «кабальными условиями».

В пресс-службе Wildberries корреспонденту RTVI заявили, что информация в заявлении Виталия Гаврилова, не соответствует действительности.

«Объединенная компания приступает к строительству по всем объектам только после получения всех разрешительных документов. Ввод логистического объекта в эксплуатацию происходит после получения разрешения на ввод в эксплуатацию. Все проекты реализуются в полном соответствии с действующим законодательством. Что же касается тезиса о «незаконном списания средств со счетов селлеров», то Wildberries работает исключительно в рамках действующего законодательства и в строгом соответствии с офертой, которую каждый партнер принимает при начале работы на платформе», — объяснили в компании.

Представители Wildberries подчеркнули, что оферта содержит порядок расчетов и возможные удержания, вся информация о начислениях, взаиморасчетах и списаниях отражается в личных кабинетах партнеров в еженедельном финансовом отчете. В случае возникновения вопросов каждый продавец может обратиться в службу поддержки, а также при наличии претензии направить ее через личный кабинет, уведомили в компании.