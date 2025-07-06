Президент России Владимир Путин на форуме «Все для победы!», организованном Народным фронтом, заявил, что в российских кибердружинах состоят 60 тыс. опытных специалистов. По его словам, программисты и IT-специалисты защищают государство и его ценности в цифровом пространстве.

«В народных кибердружинах уже 60 тысяч закаленных опытных бойцов. Это программисты, айтишники, которые сейчас тоже на переднем крае — бьются за страну, за правду, отстаивают наши ценности и интересы», — заявил Путин.

Он отметил, что эти специалисты находят вредный контент, разоблачают ложь и пресекают провокации, угрожающие единству российского общества, межнациональному и религиозному согласию.

«Это важнейшее направление работы», — уточнил Путин.

Как сообщается на сайте проекта «Кибердружина», его в апреле 2023 года создала молодежная команда Народного фронта. Он представляет собой «добровольческое объединение, работающее при поддержке Роскомнадзора», которое занимается «выявлением и блокировкой контента с фейками, дезинформацией, дискредитацией российских вооруженных сил, пропагандой нацизма и суицида».

Российский президент добавил, что россияне в общей сложности за три года собрали 54,5 млдр рублей «народных средств» на поддержку СВО. По его словам, граждане объединяются в «народные полки», они же «швейные батальоны — швейбаты».

«К слову, если посчитать общую площадь изготовленных ими одних лишь маскировочных сетей, выйдет 20 миллионов квадратных метров», — рассказал Путин.

По словам президента, финансовая поддержка россиян позволила «дополнительно поставить на фронт необходимое оборудование, технику — квадрокоптеры, аптечки, более 14 тысяч автомашин, иных транспортных средств и многое, многое другое».

По мнению главы государства, на сегодняшний момент вся страна «единым, сплоченным народным фронтом». По его словам, главная цель России сейчас — это «безопасное и мирное будущее».

«Ради этого ребята воюют на фронте», — добавил российский лидер.

Кроме того, на форуме Народного фронта первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко наградил восемь победителей в номинации «Швейбаты». Он назвал их помощь бойцам в зоне СВО «настоящим чудом».

«Ваши маскировочные сети действительно защищают всех, кто ими прикрыт. Ваши носилки лечат, а ваши костюмы отклоняют пули и осколки, потому что в них не только огромный труд, в них частичка вашей души», — сказал Кириенко.