В мирном саммите по Украине, который начнется 15 июня, примут участие более ста делегаций, говорится в сообщении на сайте правительства Швейцарии.

В нем отмечается, что мероприятие посетят 57 глав государств и правительств со всего мира. В состав швейцарской делегации войдут президент Виола Амерд и министр иностранных дел Иньяцио Кассис.

«Перед началом саммита президент Амерд проведет двусторонние переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Саммит начинается с прибытия государственных гостей рано утром в субботу и продлится до полудня воскресенья», — говорится в официальном сообщении.

В качестве цели саммита организаторы заявили инициацию мирного процесса и предоставление государствам-участникам возможности высказать свое видение справедливого и прочного мира на Украине.

Тремя темами, достижение общего консенсуса по которым может способствовать укреплению доверия между сторонами, организаторы саммита назвали ядерную безопасность, продовольственную безопасность и гуманитарную сферу. Помимо этого, перед участниками саммита стоит задача по выработке представления о шагах, к которым может быть привлечена Россия.