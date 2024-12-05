Главы Следственного комитета и МВД, в том числе руководители ведомств Александр Бастрыкин и Владимир Колокольцев, находятся «не на своих местах», заявил глава Чечни Рамзан Кадыров, передает «Грозный-информ».

По словам Кадырова, делом 14-летнего подростка из Чечни занимаются уже давно правозащитники, депутаты, сенаторы и он лично.

«Те люди, которые сидят наверху, следственные органы, во главе с Бастрыкиным и Колокольцевым — сидят не на своих местах», — подчеркнул глава республики.

Свое заявление Кадыров сделал из-за дела против 14-летнего чеченского подростка, который находится под домашним арестом. Против него управление СК по Москве расследует уголовное дело, в рамках которого ему предъявлено обвинение по четырем эпизодам преступлений из-за драки в парке «Ходынское поле». Подросток обвиняется в грубом нарушении общественного порядка с применением насилия к гражданам с группой лиц по сговору. В деле фигурируют еще четыре фигуранта.

Кадыров напомнил, что у арестованного подростка суд 18 декабря.

«Его они не посадят, ничего с ним не сделают. Я сам лично со всеми разговаривал. Он скоро освободится», — подытожил глава республики.

Сторона защиты арестованного подростка настаивает на его полной невиновности. По их словам, он пытался защитить своего 12-летнего знакомого от агрессии со стороны другого участника конфликта, который, как утверждается, вел себя провокационно и агрессивно. Представители защиты пояснили, что видеозапись интерпретирована сторонами обвинения некорректно. Адвокат подростка Асланбек Минкаилов заявил о значительном ухудшении здоровья своего подзащитного.

Чеченский омбудсмен Мансур Солтаев выразил мнение, что действия подростка не должны рассматриваться как умышленное нарушение общественного порядка. Он подчеркнул уверенность в невиновности подсудимого.

Кадыров также затронул вопрос о миграции и рассказал, как лично присутствовал при разговоре президента России и Узбекистана о данной проблеме для того, чтобы было найдено общее решение.

«Колокольцев дал команду: сейчас приезжих избивают, забирают, выгоняют — наших братьев, которые нам необходимы. Потом говорят, что с нами никто не хочет дружить. Почему мы потеряли Украину, Грузию? Почему натянутые отношения с другими государствами? Потому что люди не знают, что творится в государстве. Они не выезжают в регионы и не общаются с людьми», — сказал глава Чечни.

По его словам, правоохранительные органы не выполняют качественно задачи, поставленные перед ними президентом.