В программе RTVI «Не с той ноги» с Дмитрием Игнатовым ювелир, стилист и блогер Гоша Карцев дал совет стендап-комику Ирине Мягковой, как найти свою вторую половинку. На вопрос о том, почему у актрисы нет мужчины, он ответил, что излишнее внимание к поиску партнера может отпугнуть потенциальных кандидатов.

«Когда женщина очень сильно, много выпячивает, что она в активном поиске, это всегда отпугивает мужиков», — отметил Карцев.

По его мнению, Ирине Мягковой стоит сконцентрироваться на самооценке и уверенности в себе. Это понимание должно стать для неё естественным, не нужно делать его главной целью, считает Карцев.

Стилист также признался, что испытывает к актрисе искреннюю симпатию, в частности, блогеру нравятся ее ноги.

«Как только Ира поймет, что она успешная, что она реально роскошно выглядит — а мне очень нравится внешность Иры, она реально интересная, супер, у нее офигенные ноги вообще — как только она все это примет и поймет, что она достойна, ей будет насрать. Когда внутри эта история появляется, он сам появляется. Просто это не должно стать приоритетом» — добавил стилист.

Карцев считает, что чем больше женщина кричит о поиске партнера, тем менее привлекательной она становится для мужчин.

«Чем больше ты кричишь “ищу мужчину!”, тем это обычно как будто неинтереснее. Потому что она достойна крутого мужика, она довольно сильная, офигенная, при этом хрупкая девчонка», — заключил Гоша Карцев.

Ранее актриса Ирина Мягкова поделилась с Дмитрием Игнатовым своими мыслями о том, какой критерий она считает самым важным при выборе мужчины для создания семьи.

Она также рассказала о своем опыте использования сайтов знакомств и пожаловалась на некоторые фотографии, которые присылают ей потенциальные партнеры.