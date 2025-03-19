В городе Ачинск в Красноярском крае продолжаются поиски 15-летней школьницы, которая ушла из дома накануне. Через пару часов после ухода неизвестные прислали родителям ее видеообращение с просьбой перевести 500 тыс. рублей. 19 марта предполагаемые похитители распространили новое видео, на котором запечатлена пропавшая.

«Сейчас 19 марта, 12:53. Со мной все хорошо, я очень соскучилась по родителям, очень сильно хочу домой», — сказала она на записи, кадрами делится sibnovosti.ru.

Телеграм-канал Baza утверждает, что в его распоряжении находится скрин переписки с похитителями несовершеннолетней. На нем они еще раз подтвердили свои требования о предоставлении 500 тыс. рублей за выкуп девочки и предположили, что «150 полицейских разучились работать».

Девушка ушла из дома около 16:00 18 марта, уже через два часа на телефон ее отца пришло видео. На нем школьница сидит в слезах на кладбище и просит прощения у «дяди Юры по прозвищу Комар», которого она «обманула на 300 тыс. рублей под предлогом бронежилета».

Также подросток извинилась «перед Вагнером» и рассказала, что за ней «приехал дядя Сережа», который забирает ее с собой.

Мама девочки сообщила, что похитители потребовали 500 тыс. рублей за выкуп девочки. По словам женщины, деньги родители должны были передать 18 марта. Дополнительных требований злоумышленники не выдвигали, но продолжают писать.

«Да, сегодня [19 марта] пишут с ее аккаунта в телеграме, что [полицейские] ее найти не могут», — рассказала мама корреспонденту NGS24.RU.

По данным «Запада 24», правоохранители не сразу поверили «в эту жуткую историю». Однако уголовное дело о предполагаемом похищении 15-летней школьницы (ч. 2 ст. 126 УК) было возбуждено. На поиски девочки отправились около 200 полицейских и волонтеры.

В МВД отметили, что ранее школьница из дома не уходила. По словам ее мамы, в семье конфликтов не было, возможных причин для побега подростка из дома она не знает.

«Запад 24» писал, что ночью полиция с собаками проверяла все кладбища. Позднее издание сообщило, что девочка якобы самостоятельно приехала на кладбище — на такси. Следователи осмотрели место, где могло быть записано первое видеообращение девочки, и нашли там только следы пропавшей. Также был допрошен водитель такси, который подтвердил, что школьница сидела в машине одна.