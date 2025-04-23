Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Стамбуле около 12:50 по местному времени (совпадает с мск), передает TRT Haber со ссылкой на сейсмологов.

По данным телеканала, подземные толчки продолжались 10-15 секунд и ощущались в разных районах города.

«Из-за страшного землетрясения горожане выбежали на улицы», — передает TRT Haber.

Информации о возможных жертвах и разрушениях пока не поступало.

Управление по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям (AFAD) передает, что землетрясение произошло на глубине 6,92 км и ощущалось в большинстве районов Мраморного моря.

Это второе землетрясение за день. До этого землетрясение магнитудой 3,9 произошло у побережья Мраморного моря в районе города Силиври, расположенного к западу от Стамбула примерно в 50 км.

Глава МВД Турции Али Ерликая сообщил в Х, что AFAD и все группы соответствующих учреждений начали полевые проверки в связи с землетрясением.

AFAD опубликовало рекомендации, что делать после землетрясения: не входить в поврежденные здания, избегать нахождения вблизи опасных зданий, общаться с помощью SMS или мессенджеров, следовать предупреждениям официальных ведомств.

Профессор сейсмологии, член Совета ученых мэрии Стамбула по вопросам землетрясений Халюк Эйидоган в июле 2023 года спрогнозировал мощное землетрясение магнитудой выше 7 в Стамбуле и регионе Мраморного моря. По словам ученого, уже разработаны несколько сценариев возможного развития событий, мэрия Стамбула также оценила возможное число жертв и строений, которые могут обрушиться.

В феврале 2023 года в Турции произошли землетрясения магнитудой 7,8 и 7,5. В результате число жертв превысило 53 тысячи, некоторые города были полностью разрушены. Еще 5 тысячи человек погибли в Сирии, где обрушилось более 10 тысяч зданий.