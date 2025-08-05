Пассажирский автобус, ехавший в Москву из Луганска, врезался в опору пункта оплаты на трассе М-4 «Дон» в Тульской области. Об этом сообщает региональное управление МВД.

ДТП произошло утром 5 августа на 228-м километре трассы. В автобусе находилось 48 пассажиров, более 30 пострадали, включая четверых детей. Сведений о погибших нет.

«Предварительная причина аварии — сильный туман на данном участке дороги», — сообщили в полиции.

Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, утверждает телеканал «Первый Тульский».

Автобус следовал в столицу из города Стаханов в ЛНР, уточнил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев. По его словам, среди пассажиров было пятеро детей.

Пострадавших доставили в больницы Тулы, Киреевска и Новомосковска. Для пассажиров организован пункт временного размещения, они обеспечены горячим питанием, добавил Миляев. По его словам, людей в ближайшее время доставят к пунктам назначения.

Следственный комитет начал проверку по факту ДТП. Установление обстоятельств аварии контролирует Киреевская межрайонная прокуратура. По предварительным данным ведомства, водитель автобуса не справился с управлением и въехал в пункт оплаты.