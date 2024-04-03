На Москву 3 апреля обрушился сильный ветер, в городе объявлено штормовое предупреждение. Непогода стала причиной обрушения светофоров, фонарных столбов и строительных конструкций. В двух школах обрушились панели на потолке. Не обошлось и без жертв: на юго-востоке Москвы погиб рабочий, на которого упал фрагмент ограждения. Подробнее о последствиях стихии, — в материале RTVI.

Утром 3 апреля ГУ МЧС по Москве предупредило об усилении ветра с порывами до 16-21 м/с. Жителей столицы призвали не парковать автомобили под деревьями, обходить рекламные и шаткие конструкции. Предупреждение действует до 21 часа среды.

Городские коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности, аварийные бригады находятся на круглосуточном дежурстве, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. В комплексе городского хозяйства призвали москвичей «воздержаться от пребывания на улице в непогоду».

В связи с сильным ветром Московский зоопарк, парк Горького, «Сокольники», «Коломенское», сад «Эрмитаж» и другие столичные парки объявили о временном закрытии. На ВДНХ приостановило работу колесо обозрения «Солнце Москвы». Также остановили работу летние веранды, сезон которых начался в столице 1 апреля.

В проезде Дежнева из-за наклонившегося на пути дерева временно останавливалось движение трамвая №17, вместо него был запущен автобус.

На Южнопортовой улице (Юго-Восточный округ Москвы) рабочий погиб в результате падения с высоты элемента ограждения на стройке, сообщает прокуратура. Ведомство устанавливает обстоятельства инцидента, проводится проверка.

По данным телеканала «Москва 24», в двух школах ― №1550 и №1636 ― обрушились потолочные панели после открытия окон для проветривания. Двое учеников получили легкие ушибы, их отправили на дообследование и отпустили домой, передает канал. Еще двоим ученикам оказали помощь на месте.

Следственный комитет начал проверку по факту падения потолочной плитки в одной из школ, ее номер не называется. «Информация о пострадавших школьниках из учебного заведения не поступала», — заявили в ведомстве.

На северо-западе Москвы при падении дерева в парке пострадали две женщины, их осматривает скорая, сообщили РИА Новости в экстренных службах. На юго-востоке столицы дерево упало на машину, находившуюся в салоне женщину госпитализировали.

В районе ЗИЛа на проезжую часть ветром вынесло передвижную туалетную кабинку, в Некрасовке мусорные контейнеры оказались на парковке и бились об автомобили.

На севере столицы с фасада жилого комплекса сорвало металлические конструкции, пишет телеграм-канал «Осторожно, Москва». В корпусе Всероссийской академии внешней торговли обрушилась облицовка.

В столице и области также падали фонарные столбы, дорожные светофоры, переворачивались остановки общественного транспорта.

На Мосфильмовской улице ветром повалило самокаты на парковке.

Департамент транспорта Москвы предупредил, что дождь и сильный ветер продлятся до конца дня, и призвал ездить на городском транспорте.

В четверг, 4 апреля, ветер в Москве будет менее порывистым, но более холодным, сообщила NEWS.ru ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По ее словам, в ночь на четверг он начнет успокаиваться, прогнозируются порывы до 12-17 м/с.