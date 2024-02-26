В России может появиться регламент для систем видеонаблюдения в ТЦ и на объектах ритейла. Об этом рассказал «Ведомостям» вице-президент Союза торговых центров (СТЦ) Павел Люлин.

По его словам, тема обсуждалась в начале февраля на совещании на площадке Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) при участии СТЦ, а также Гильдии негосударственных структур безопасности (НСБ) при МТПП, Минцифры, МВД и экспертов по безопасности. В ближайшие месяцы на заседании в Общественной палате будет представлен проект регламента, сообщил Люлин. Утвердить и начать его использовать планируется в течение двух лет, добавил он.

Как рассказал изданию замруководителя секции интеллектуальных систем безопасности Гильдии НСБ при МТПП Кирилл Стенковский, сегодня формируется проект общей концепции развития интеллектуальных систем безопасности в России. В рамках этой концепции будет “выработан регламент взаимодействия между частными объектами массового пребывания людей, вендорами, силовыми ведомства и органами исполнительной власти”, отметил он. По его словам, в частности, обсуждается правоприменением закона об идентификации граждан (572-ФЗ) с использованием биометрических персональных данных к конкретным видеоаналитическим системам по распознаванию лиц.

Единый регламент, рассказал Люлин, позволит ввести в ритейле возможности поиска граждан в розыске, в том числе и по тяжким статьям УК, усилить антитеррористическую защищенность. Задача регламента для ТЦ — в режиме реального времени организовать распознавание видеопотока с камер и сравнение обнаруженных лиц с базой данных преступников, отметил он. В случае совпадения будет подаваться сигнал в соответствующие органы, добавил вице-президент СТЦ. совпадения будет подаваться сигнал в соответствующие органы.

Технология распознавания лиц применяется в системах «Безопасного города», сказал в разговоре с «Ведомостями» гендиректор VisionLabs Дмитрий Марков.

В декабре 2023 года губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал постановление, согласно которому силовики получат доступ к камерам видеонаблюдения в 20 крупнейших торговых центрах Новосибирска, сообщало издание Ngs.ru. Согласно документу, ТЦ должны предоставлять беспрепятственный доступ к камерам в реальном времени сотрудникам региональных управлений МВД и ФСБ. Видео будут передавать через систему «Безопасный город».

Государственную программу «Безопасный город» утвердили в Москве в 2011 году. Согласно постановлению столичного правительства, программа должна помогать в профилактике правонарушений, снижать риски чрезвычайных ситуаций, уменьшать количество коррупционных правонарушений, защищать население и город от угроз природного и техногенного характера и пр. В рамках программы в столице появилась и система видеонаблюдения, которая используется в том числе для определения места жительства призывников, передавал ТАСС.

Сейчас в столице установлено более 225 000 камер, из них почти 7000 — в местах массового скопления людей, а с 2017 года в столице работают камеры с функцией распознавания лиц.