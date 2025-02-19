В России утром 19 февраля силовики провели серию обысков в связи с новым уголовным делом экс-депутата Госдумы Ильи Пономарева*. Его обвинили в попытке насильственного захвата власти. Среди тех, к кому пришли с обыском, оказался занимавший три дня пост главы Москвы и многолетний депутат Пресненского района столицы Александр Краснов.

Как рассказал RTVI знакомый Краснова националист Дмитрий Демушкин, тот позвонил ему в 6:45 утра и сообщил, что к нему в загородный дом пришли оперативники и выламывают дверь. С тех пор связь с Красновым пропала. Позже Демушкин написал, что по его информации после обыска Краснова увезли на допрос в следственный отдел ФСБ, а сами оперативные мероприятия связаны с делом Пономарева*. «Статус у Краснова пока свидетеля, как мне сказали», — сообщил RTVI Демушкин, и охарактеризовал Краснова как «тяжело больного пенсионера», который «сидит на куче лекарств».

Телеграм-канал, посвященный выборам в Мосгордуму, сообщил, что помимо Краснова силовики утром 19 февраля также пришли к бывшим муниципальным депутатам Галине Фильченко и Нодари Хананашвили. Кроме того, по сообщениям СМИ, обыск прошел в Рязанской области у брата бывшего адвоката, а ныне украинского стримера Марка Фейгина* .

68-летний Александр Краснов известен тем, что в 1991 году был в числе тех, кто содействовал обороне Белого Дома. А в 1993 году указом «исполняющего обязанности президента» Александром Руцким Краснов был назначен исполняющим обязанности главы администрации Москвы и пробыл в этой должности три дня — до штурма Дома Советов. В 1996 году Краснов баллотироваться в мэры столицы, но набрал лишь три процента голосов. С тех пор он избирался депутатом Пресненского района Москвы. В нулевых годах он несколько лет возглавлял управу Пресненского района.

В последнее время Александр Краснов был активен в YouTube, где комментировал текущую ситуацию в политике, в том числе события на Украине. 17 февраля он принимал участие в стриме вместе с Дмитрием Демушкиным, где они обсуждали «мировой переворот», который задумал вновь избранный президент США Дональд Трамп.

О новом уголовном деле Ильи Пономарева* стало также известно 19 февраля. Его обвинили по статьям о насильственном захвате власти (ст. 278 УК РФ) и организации террористического сообщества (ст. 205.4 УК РФ). В ФСБ пояснили, что основанием для возбуждения дела послужили данные об учреждении Пономаревым* в ноябре 2022 года в Польше политического движения «Съезд народных депутатов»**. По данным спецслужбы, с 2022 по 2024 годы экс-депутат Госдумы провел семь сессий движения, участие в которых приняли более 60 делегатов из числа бывших российских парламентариев различного уровня, которыми разработаны и приняты более 30 антиконституционных нормативно-правовых актов.

Это уже не первое уголовное дело против Пономарева*. Осенью 2024 года военный суд приговорил его к 10 годам лишения свободы по делу о фейках о российской армии и призывах к терроризму. Сам Пономарев* живет в Киеве. В 2019 году он получил украинское гражданство. Летом 2024 года дом Пономарева* в Киевской области атаковал дрон. После вторжения ВСУ в Курскую область Пономарев* просил назначить себя главой оккупационной администрации.

*внесены Минюстом России в список иностранных агентов

**признана в России нежелательной организацией