Бывший депутат Государственной думы Илья Пономарев* стал фигурантом уголовного дела о насильственном захвате власти и организации террористического сообщества. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Следственным управлением Федеральной службы безопасности возбуждено уголовное дело по ст. 278 УК РФ (насильственный захват власти или насильственное удержание власти), а также по ч. 1 и ч. 2 ст. 205.4 УК РФ (организация террористического сообщества и участие в нем) в отношении экс-депутата Госдумы Ильи Пономарева* и иных неустановленных лиц», — отметили в ЦОС.

В ФСБ пояснили, что основанием для возбуждения дела послужили данные об учреждении Пономаревым* в ноябре 2022 года в Польше политического движения «Съезд народных депутатов»**.

«Целью созданного за рубежом движения является насильственный захват власти и изменение конституционного строя в Российской Федерации», — отметили в спецслужбе.

По данным ведомства, для реализации замысла по захвату власти в России силовым путем Пономаревым* «организовано взаимодействие с одним из украинских военизированных подразделений (включенного в список организаций, признанных террористическими)».

Также в ФСБ отметили, что с 2022 по 2024 годы экс-депутат Госдумы провел семь сессий движения, участие в которых приняли более 60 делегатов из числа бывших российских парламентариев различного уровня, которыми разработаны и приняты более 30 антиконституционных нормативно-правовых актов, таких как Конституция «новой России», «О переходном парламенте», «О движении сопротивления» и другие.

«Съезд народных депутатов»** был создан в Польше в 2022 году. Его основатели — экс-депутаты Госдумы Илья Пономарев*, Геннадий Гудков* и бывший адвокат Марк Фейгин*. В России организацию признали нежелательной организацией в 2023 году.

В ФСБ добавили, что в отношении Пономарева* и его пособников проводятся следственные действия.

Дело Пономарева*

Илья Пономарев* был единственным депутатом Госдумы, который в марте 2014 года проголосовал против присоединения Крыма к России. Вскоре он покинул Россию: сначала уехал в США, а с 2016 года живет на Украине. В 2019 году экс-депутат сообщил о получении украинского гражданства.

В России против Пономарева* в октябре 2015 года завели уголовное дело о пособничестве в растрате 22 млн рублей инновационного центра «Сколково». Речь идет о периоде в первой половине 2010-х, когда он был назначен советником фонда.

После начала военной операции на Украине Пономарев* вступил в украинскую территориальную оборону, создал сеть проукраинских онлайн-ресурсов, а также публиковал призывы к борьбе против российских властей.

Пономарева* уже заочно осудили, арестовали в России и объявили в розыск. В сентябре 2024 года 2-й Западный окружной военный суд приговорил заочно его к 10 годам лишения свободы, признав его виновным по ч. 2 ст. 207.3 (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ) и ч. 2 ст. 205.2 (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма) УК РФ.

*внесены Минюстом России в список иностранных агентов

**признана в России нежелательной организацией