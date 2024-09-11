2-й Западный окружной военный суд приговорил бывшего депутата Госдумы Илью Пономарева* к десяти годам колонии общего режима заочно, сообщил ТАСС. Экс-парламентария признали виновным в оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК) и распространении заведомо ложной информации о российской армии (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК).

«Установлено, что Пономарев* в марте 2022 года, находясь за пределами Российской Федерации, действуя по мотивам политической ненависти, принял участие в трансляции передач на платформе одного из видеохостингов, доступных для просмотра неограниченного круга лиц, где публично сообщил заведомо ложную информацию, содержащую данные об использовании Вооруженных сил Российской Федерации, а также оправдывал террористическую деятельность», — говорится в сообщении прокуратуры Москвы.

Также суд запретил Пономареву* администрировать интернет-сайты в течение четырех лет после отбытия основного наказания. Срок наказания будет исчисляться с момента его задержания на территории России либо экстрадиции в страну.

Прокурор запрашивал для Пономарева* 14 лет колонии общего режима заочно и запрет на администрирование сайтов на протяжении пяти лет.

«Коммерсантъ» писал, что дело в отношении Пономарева* было возбуждено по заявлению жителя подмосковного Долгопрудного Анатолия Капитонова. Представитель прокуратуры уточнил, что обвинения связаны с высказываниями бывшего парламентария, сделанными после начала военной операции на Украине.

В частности, в марте 2022 года во время прямого эфира на YouTube Пономарев* назвал данные о потерях, якобы понесенных в начале военной операции российской армией. «Коммерсантъ» отмечает, что этот ролик посмотрели более 24 тыс. человек. Гособвинитель назвал данные, озвученные экс-депутатом, ложными.

Кроме того, по версии следствия, Пономарев* распространял ложные сведения о жертвах среди мирного населения во время военной операции, а также о разрушении мариупольского драматического театра. Видео с этими высказываниями просмотрели более 829 тыс. человек. По словам прокурора, утверждения бывшего депутата не соответствуют данным Минобороны России.

В мае 2022 года Пономарев* дал интервью, в котором, «испытывая ненависть к народу и властям Российской Федерации», говорил о «правильности совершения различными лицами деятельности, направленной на поджигание военных комиссариатов, автомобилей с символикой Z», утверждал гособвинитель.

В июле 2024 года Следственный комитет (СК) сообщил, что следствие получило доказательства вины бывшего Пономарева*. Тогда же его объявили в международный розыск.

Чем известен Илья Пономарев*

Илья Пономарев* был единственным депутатом Госдумы, который в марте 2014 года проголосовал против присоединения Крыма к России. Вскоре он покинул Россию: сначала уехал в США, а с 2016 года живет на Украине. В 2019 году экс-депутат сообщил о получении украинского гражданства.

В России против Пономарева* в октябре 2015 года завели уголовное дело о пособничестве в растрате 22 млн рублей инновационного центра «Сколково». Речь идет о периоде в первой половине 2010-х, когда он был назначен советником фонда.

После начала военной операции на Украине Пономарев* вступил в украинскую территориальную оборону, создал сеть проукраинских онлайн-ресурсов, а также публиковал призывы к борьбе против российских властей.

В августе 2022 года Пономарев* заявил, что за подрывом автомобиля дочери публициста Александра Дугина Дарьи якобы стоит некая «Национальная республиканская армия». Подтверждения своих слов он не привел, но отметил, что эта организация якобы причастна ко «многим другим акциям прямого действия» в России в последние месяцы. Экс-депутат утверждал, что вместе с соратниками помогал вывозить активистов из России в случае опасности при помощи «республиканской армии». После этого его заочно арестовали по делу о распространении фейков про российскую армию.

В сентябре 2023 года против Пономарева* возбудили дело об осуществлении деятельности нежелательной организации, сообщил источник РИА Новости. Телеграм-канал Baza писал, что дело связано с организацией экс-депутатом сессий «Съезда народных депутатов»**, на которых, по версии следствия, были приняты акты, «посягающие на территориальную целостность России».

«Съезд народных депутатов»** был создан в Польше в 2022 году. Его основатели — экс-депутаты Госдумы Илья Пономарев*, Геннадий Гудков* и бывший адвокат Марк Фейгин*. В России организацию признали нежелательной организацией в 2023 году.

В январе 2023 года Пономарева* внесли в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга.

*внесены Минюстом России в список иностранных агентов

**признана в России нежелательной организацией