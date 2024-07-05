Бывшего депутата Госдумы Илью Пономарева* объявили в международный розыск. Об этом сообщается в телеграм-канале Информационного центра Следственного комитета (СК).

Ведомство сообщило, что московский Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении Пономарева*, которому были предъявлены обвинения в оправдании терроризма и распространении заведомо ложной информации о российских Вооруженных силах. Отмечается, что следствие получило неопровержимые доказательства вины бывшего депутата.

«По данным следствия, в 2022 году фигурант, находясь на территории Украины, принял участие в трансляции на канале одного из видеохостингов, а также дал интервью, в ходе которого публично распространил под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию, содержащую данные о действиях Вооруженных Сил Российской Федерации на территории Украины. Более того, обвиняемый высказывал утверждения об оправдании терроризма на территории России», — говорится в тексте официального сообщения.

В ведомстве также отметили, что в отношении Пономарева* была заочно избрана мера пресечения, однако не сообщили, о какой именно мере идет речь. Его уголовное дело было передано для направления в суд.

В конце июня британское издание The Times сообщило, что участники «Съезда народных депутатов**», который организовал Пономарев*, создали план по свержению российского правительства. В документе, в частности, содержались требования к мировому сообществу разрешить разрешить применять против России вооружение, поставленное Украине, а также одобрить революционные действия внутри России.

Сам Пономарев* отметил, что его организации не дали права на применение западного оборудования для атак на территории России. Он также добавил, что американская сторона отговаривает украинцев от участия в нападениях на российских политиков.

*внесен Минюстом России в список иностранных агентов

**признан в России нежелательной организацией