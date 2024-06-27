Участники «Съезда народных депутатов**», организованного бывшим депутатом Госдумы Ильей Пономаревым*, разработал план по свержению российского правительства из семи пунктов. Об этом сообщает английская газета The Times.

Как пишет издание, стратегия получившая название «План победы» была принята на встрече съезда* в Варшаве. В мероприятии, по данным газеты, участвовали более 60 членов организации из 106.

Организация призывает мировое сообщество принять следующие меры:

— НАТО должно выступить в поддержку убийств российских политиков, которые поддерживают действия президента страны Владимира Путина;

— одобрить революционные действия внутри государства;

— разрешить западным странам применять против России поставленное ими Киеву оружие и сотрудничать с украинскими спецслужбами.

Сам Пономарев* рассказал журналистам, что его организация не имеет права на использование какого-либо западного оборудования для проведения атак на территории России.

Он также отметил, что США якобы отговаривают граждан Украины от участия в нападениях на российских политических деятелей в тех случаях, когда не используется западное вооружение.

Ожидается, что организация Пономарева* представит текст документа в ходе 75 саммита НАТО в Вашингтоне, который пройдет в начале июля.

По данным The Times, в случае удовлетворения требований «Съезда народных депутатов»*, Национальная республиканская армия (НРА — предполагаемая подпольная партизанская группа русских внутри России, работающая в направлении насильственного свержения правительства Путина. — Прим. RTVI), с которой он предположительно сотрудничает, угрожает «призвать тысячи партизан в России взять в руки оружие».

О деятельности НРА стало известно после того, как Пономарев* сообщил о причастности этой организации к убийству Дарьи Дугиной в 2022 году.

До заявления Пономарева* упоминания об этой организации не встречались в СМИ.

По словам бывшего депутата Госдумы, участники организации причастны ко «многим акциям прямого действия» в России.

Днем 27 июня стало известно, что в Замоскворецкий суд Москвы было направлено ходатайство следствия об аресте помощника Пономарева*, адвоката Алексея Барановского.

*внесен Минюстом России в список иностранных агентов

**признан в России нежелательной организацией