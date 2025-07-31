Вечером 31 июля сотрудники полиции и центра по борьбе с экстремизмом «Э» пришли с обысками в липецкое областное отделение КПРФ. Об этом сообщается в телеграм-канале компартии.

В публикации уточняется, что правоохранители прибыли в региональный офис для того, чтобы провести «обследования помещения и транспортных средств».

В другом сообщении партии говорится, что силовики начали обыск с кабинета первого секретаря обкома КПРФ Николая Разворотнева. Позднее из офиса начали изымать компьютеры, карты памяти и документы, при этом санкции суда на это не было, утверждают коммунисты.

Через некоторое время в канале обкома появилось сообщение следующего содержания: «Делается все, чтобы в разгар агитационной кампании парализовать работу избирательного штаба КПРФ». Вероятно, таким образом, в партии действия силовиков связывают с предстоящими в сентябре выборами в городской совет депутатов.

Как пояснил РБК Сергей Токарев, занимающий пост второго секретаря Липецкого обкома КПРФ, поводом для визита правоохранителей стало обращение о возможных признаках экстремизма в деятельности отделения. Коммунисты полагают, что инцидент связан с недавней публикацией в партийной газете, в которой звучали призывы к отставке губернатора Липецкой области Игоря Артамонова.

В беседе с «Коммерсантом» политик рассказал, что в материалах, среди прочего, шла речь о «кабальных» условиях концессионных договоров, плачевном состоянии коммунальных сетей, а также острой нехватке медицинских работников и педагогов в области.

Также Токарев уточнил, что помимо двух компьютеров и нескольких носителей информации силовики изъяли из офиса оставшийся тираж газеты — порядка 185 пачек, в каждой из которых находилось около 400 экземпляров газеты.

«На данный момент (около 22:00 мск. — Прим. RTVI) сотрудники заканчивают процессуальные действия, оформляется акт об изъятии», — заключил коммунист.

Депутат Госдумы и секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов в комментарии РБК назвал ситуацию «традиционной» для Липецкой области. Он возложил ответственность на региональные власти, заявив о постоянном давлении на представителей левой оппозиции.