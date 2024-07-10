Глава Министерства финансов Антон Силуанов на заседании Совфеда заявил, что Минэкономразвития, которое занимается кураторством туристической отрасли, будет вести «реестр средств размещения». Туда, в первую очередь, попадут гостиницы и нежилые помещения, которые сдаются под них, передает его слова корреспондент RTVI.

По словам министра, вопрос частного сектора пока остается «вне поля деятельности этого реестра».

«Но думаю, что постепенно мы будем все больше и больше и лучше администрировать те места, которые сегодня используются для сдачи под номерной фонд, где извлекаются соответствующие доходы. И этот реестр средств размещения будет расширяться, поэтому мы заинтересованы в том, чтобы, если есть, так сказать, доходы от такой деятельности, а это, по сути дела, предпринимательская деятельность — сдача в аренду жилых помещений, то постепенно мы сможем и такие доходы, чтобы они попадали в поле зрения наших администраторов», — пояснил Силуанов.

10 июля Госдума приняла в окончательном, третьем чтении закон о совершенствовании налоговой системы, предусматривающий введение туристического налога. Налог начнет действовать с 1 января 2025 года и фактически заменит собой курортный сбор.

Устанавливать и определять размер туристического налога муниципалитеты будут самостоятельно. Максимальная ставка в 2025 году составит 1% от стоимости услуг по проживанию в гостиницах. При этом ставка будет расти, прибавляя по одному процентному пункту в год до 2029 года.

Налог будут взимать не с человека, как это было в курортном сборе, а с отеля за каждый занятый номер. Он будет уплачиваться в бюджет по месту нахождения отелей.

«Туристический налог» не будет исчисляться с некоторых категорий граждан, в том числе участников боевых действий на Украине.