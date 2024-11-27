В российских регионах отмечается уменьшение доходов от налога на прибыль в бюджеты. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов в ходе своего выступления в Совете Федерации, пишет «Прайм».

«Примерно на 7% в сравнении с уровнем прошлого года, а если в деньгах, то порядка 250 миллиардов рублей снижение по налогу на прибыль», — сказал Силуанов.

По его словам, наиболее остро вопрос стоит в сырьевых угольных отраслях, а также в регионах, где размещаются предприятия, ориентированные на экспорт, сократившийся «по тем или иным причинам».

«Если посмотреть на субъекты, у кого наиболее сложная ситуация по налогу на прибыль, это Кемеровская область — минус 59%, Новгородская, Мурманская, Бурятия, Еврейская автономная область и так далее», — отметил министр.

Силуанов отметил, что при планировании бюджета и составлении прогноза социально-экономического развития на 2025-2027 годы в правительстве не ожидали снижения налога на прибыль.

«Если увидим регионы, по которым будет отрицательный результат, будем анализировать в целом ситуацию с поступлением собственной доходной базы», — добавил он.

Силуанов также обратил внимание на то, что некоторые регионы получают дополнительные доходы по другим налогам, таким как НДФЛ. По словам министра, ведомство будет мониторить ситуацию в следующем году, чтобы оказывать по мере необходимости точечную поддержку за счет запаса в 14 млрд рублей нераспределенных трансфертов.

По информации Федеральной налоговой службы, в период за январь-октябрь 2024 года в бюджетную систему государства было перечислено около 6,5 трлн рублей от налога на прибыль, пишет РБК. Этот показатель оказался на 2% ниже значений за аналогичный период 2023 года. При этом поступления в федеральный бюджет из общей суммы достигли отметки в 1,8 трлн рублей, что на 20% больше показателей 2023 года.

Поступления в консолидированные бюджеты субъектов в 2024 году составили 4,7 трлн рублей, что на 8% ниже уровня 2023 года. Также около 700 млрд рублей поступили в федеральный бюджет в 2024 году в качестве налога на прибыль с иностранных компаний, с доходов российских компаний по дивидендам и процентам по госбумагам.