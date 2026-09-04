Силы противовоздушной обороны России уничтожили 490 беспилотников Вооруженных сил Украины на российской территории в ночь на пятницу, сообщило Министерство обороны РФ в мессенджере «Макс».

По данным оборонного ведомства, с 20:00 по московскому времени 3 сентября до 8:00 4 сентября дежурные подразделения ПВО перехватили и уничтожили 490 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Дроны пытались атаковать Брянскую, Белгородскую, Владимирскую, Волгоградскую, Воронежскую, Калужскую, Курскую, Липецкую, Орловскую, Оренбургскую, Ростовскую, Рязанскую, Самарскую, Саратовскую, Смоленскую и Тульскую области.

Кроме того, ПВО пресекли попытки беспилотников ВСУ прорваться в Московский регион, Краснодарский край, Башкирию и Крым, а также сбили БПЛА над Черным морем.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в мессенджере «Макс», что силы ПВО отразили атаку 35 БПЛА. На место падения обломков выехали экстренные службы.

Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что над регионом за сутки уничтожили 247 украинских БПЛА самолетного типа.

«За прошедшие сутки над территорией Брянской области подразделениями ПВО Министерства обороны РФ, мобильно-огневыми группами (МОГ) бригады „БАРС-Брянск“, МОГ Брянского ЛО МВД России на транспорте, спецподразделениями Росгвардии по Брянской области уничтожены 247 вражеских БПЛА самолетного типа», — рассказал он в «Максе».

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в соцсетях, что силы ПВО и мобильные огневые группы за минувшие сутки нейтрализовали пять беспилотников ВСУ, повредивших три новых дома и четыре машины.

Ранее массированную атаку беспилотников зафиксировали в Сочи и на федеральной территории «Сириус»: дроны атаковали гражданскую инфраструктуру. Обломки БПЛА вызвали пожар на нефтебазе.

Сбитые дроны также повредили окна в нескольких жилых домах и зданиях. Возникшие в некоторых местах пожары уже потушили. На местах падения обломков работают оперативные и специальные службы.

В то же время пресс-служба ГУ МЧС по Оренбургской области уточнила, что проезд по участкам трех дорог в регионе, включая два участка трассы М-5, закрыли для автомобилей.