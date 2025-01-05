61 беспилотник был сбит в небе над Россией в ночь на 5 января, сообщает официальный телеграм-канал министерства обороны.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожен 61 украинский беспилотный летательный аппарат», — сказано в сообщении.

Больше всего беспилотников — 37 — были уничтожены над Ростовской областью. Еще 20 БПЛА были сбиты в Брянской области, два — в Воронежской, один в Белгородской и один в Орловской.

В Ростовской области обломки беспилотников упали в том числе и на Таганрог, сообщил врио губернатора области Юрий Слюсарь.

«Из-за падения обломков повреждено имущество у жителей Таганрога и Неклиновского района, объем ущерба уточняется. Но главное, что, по данным оперативных служб, никто из людей не пострадал», — написал Слюсарь в своем телеграм-канале.

Утром 5 января Росавиация сообщила, что приостановлена работа четырех аэропортов: в Казани, Нижнекамске, Ижевске и Перми. Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют рейсы. Причина введенных ограничений не уточняется.

«Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это главный приоритет», — написал официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

Аэропорт Ижевска возобновил работу с 10:31 по московскому времени.