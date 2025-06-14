Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) в период с 20:00 мск 13 июня до 7:00 мск 14 июня сбили 66 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны России.

Больше всего дронов — 30 — сбили в небе над Воронежской областью. Еще 11 беспилотников уничтожили над Азовским морем, 10 — над Белгородской областью, 8 — над Ставропольским краем, 6 — над Крымом и один — над Самарской областью.

Ночные атаки беспилотников на российские регионы подтвердили местные власти. В Ставропольском крае обломки дронов упали на промышленную зону Невинномысска, в результате чего пострадал один человек.

В Самарской области БПЛА пытались нанести удар по промышленному объекту, однако, по официальной информации, предприятие не получило повреждений, жертв и пострадавших нет.

В Белгородской области губернатор Вячеслав Гладков сообщил об атаке украинского беспилотника на Белгород. Жертв и пострадавших в результате инцидента нет, однако взрывное устройство, сброшенное дроном, повредило крышу многоквартирного дома.

Тем временем в Воронежской области зафиксирована атака 30 дронов, затронувшая два муниципальных района. По словам губернатора Александра Гусева, жертв и разрушений на земле не зарегистрировано, однако угроза дальнейших атак БПЛА в регионе остается.

В связи с атаками беспилотников в ночь на 14 июня работу приостановили аэропорты Саратова, Тамбова, Самары и Ульяновска. К утру воздушные гавани возобновили работу.