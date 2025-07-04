В пакистанском Лахоре домашний лев сбежал от хозяев и носился по городу, нападая на прохожих. В результате пострадали женщина и двое детей, пишет местная газета Dawn. Полиция опубликовала видео с уличной камеры видеонаблюдения, заснявшей одно из нападений хищника.

Судя по ролику, лев перепрыгнул через высокий забор и бросился на женщину, которая оказалась к нему ближе всех. Он преследовал жертву, прыгнул ей на спину и повалил на землю, а потом напал на ее детей — пятилетнего и семилетнего мальчиков.

Подробности инцидента рассказал полицейским глава семьи, который шел вместе с женой и сыновьями. У детей поцарапаны руки и лица, они и их мать госпитализированы. Полученные всеми троими пострадавшими травмы не оцениваются как критические, подчеркнули в полиции.

Хищника содержали в доме на участке, с которого он и выпрыгнул на улицу, пишут пакистанские СМИ. Очевидцы сообщили, что владельцы животного выбежали из-за забора и «удивленно наблюдали, как их лев нападает» на прохожих. Впоследствии полиция объявила, что задержала трех мужчин, которые поймали своего питомца и пытались скрыться с места происшествия.

«Они были арестованы в течение 12 часов после инцидента», — сообщили агентству AFP в офисе заместителя генерального инспектора полиции Лахора.

Льва — 11-месячного самца — конфисковали и отправили в парк дикой природы. Представители парка заявили, что животное, судя по внешнему виду, находится в хорошем состоянии.

Содержать дома экзотических животных считается признаком достатка и привилегированности в Пенджабе — самой густонаселенной пакистанской провинции. Больших кошек импортируют и разводят по всей стране, они символизируют богатство и власть для представителей элиты, которые ими владеют. Неудивительно, что побеги таких питомцев в Пакистане нередки.

В декабре 2024 года взрослый лев сбежал из вольера в другом районе Лахора и гонялся за местными жителями, пока его не застрелил охранник. Этот инцидент побудил власти Пенджаба принять новые законы, регулирующие продажу, покупку, разведение и владение большими кошками. Теперь их нельзя содержать в жилых районах и на участках площадью менее 10 акров. При покупке хищника надо получать лицензию, а для их разведения — регистрироваться, что довольно дорого стоит.

Долгое время сторонники «Пакистанской мусульманской лиги» приводили домашних львов на свои митинги, поскольку эти животные являются символом партии. В прошлом году ее руководство запретило так делать.

В конце декабря пакистанской звезде YouTube Раджабу Батту на свадьбу подарили львенка, но власти быстро заметили видео с животным в соцсетях и чуть не отправили блогера в тюрьму. Он избежал заключения, пообещав судье в течение года публиковать видео о правах животных.