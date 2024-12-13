Мэр курского Железногорска Александр Михайлов назвал местный арт-объект в форме Эйфелевой башни «символом страны-агрессора» и предложил решить вопрос о его дальнейшей судьбе. Издание «Курские известия» опубликовало фрагмент выступления мэра перед местными жителями.

15-метровую копию Эйфелевой башни установили в 2007 году на улице Ленина возле входа в кафе «Cafe Si de Paris», которое располагалось на первом этаже многоквартирного жилого дома. Позже заведение закрылось, а Эйфелева башня стала одной из достопримечательностей города.

По данным «Курских известий», при межевании земли фасадная часть дома вместе с арт-объектом перешла в собственность жильцов. Управляющая компания дома решила, что обслуживанием конструкции должны заниматься жители дома — им необходимо оплачивать по 700 рублей с квартиры (на содержание и ремонт башни нужно более 200 тыс. рублей в год). Возмущенные жильцы попросили Михайлова решить проблему.

Мэр заявил, что арт-объект начинает разрушаться: его фундамент обветшал, а сама конструкция «начинает ржаветь и гнить». По его словам, «на вид он толстый и крепкий, а по факту это пустотелая профильная труба, которая завтра может рухнуть».

«Для меня это является объектом, позиционирующим вражеские государства, которые сейчас ведут агрессию по отношению к нашей стране. В этом мои моральные соображения — я всего лишь гражданин и всего лишь глава. А второе — встал вопрос, что с этой башней делать, потому что кроме того, что это символ страны-агрессора, это еще и объект повышенной опасности», — отметил Михайлов.

Он предложил жильцам дома решить, хотят ли они сохранить башню и за свой счет содержать ее — или же отказаться от объекта в пользу города. Мэр отметил, что с юридической точки зрения именно жители многоквартирного дома являются собственниками башни, поэтому окончательное решение о судьбе объекта должны принимать они. После этого, по словам Михайлова, башню могут или перенести в другое место, или снести совсем.

Издание «Подъем» со ссылкой на городскую администрацию сообщило, что жители дома уже приступили к голосованию по вопросу, готовы ли они содержать объект. После этого власти проведут опрос среди всех жителей Железногорска, нужна ли городу эта башня, уточнили в мэрии.

«Вообще это бесхозное строение. Когда у нас будет протокол опроса, мы подготовим информацию. Обсуждение только начинается. Когда решат жильцы, заберут ли башню себе в обслуживание или нет, тогда мы будем проводить опрос среди вообще жителей города, что с ней делать», — добавили в администрации.

В комментариях к публикации в телеграм-канале «Наш Железногорск» мнения пользователей разделились. По мнению некоторых из них, объект, являющийся визитной карточкой города, необходимо сохранить, но перенести на новое место, за которое отвечает муниципалитет. Другие поддержали точку зрения мэра о том, что это западный вражеский объект.