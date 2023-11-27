Сильные снегопады в Москве и Подмосковье постепенно сходят на нет, но начнут усиливаться морозы и ожидается гололедица. Об этом в разговоре с RTVI предупредил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Самый сильный снег прошел в основном ночью, а под утро уже он сменился замерзающим дождем, потом дождем со снегом. Потихоньку осадки сходят на нет. Но начнут усиливаться морозы, от нулевой температуры мы перейдем к отрицательным значениям к утру вторника, поэтому гололедица на дорогах. Так что внимательность и осторожность не должны нас покидать», — сказал Шувалов.

Он уточнил, что «по области выпало до 20 с лишним мм осадков, а это сравнимо практически с 40% месячной нормы». «Это не рекорд, но и не ежедневное событие. Это очень сильные осадки», — пояснил метеоролог.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал прошедший в области снегопад «самым мощным за последние 40 лет». Прогноз в такой формулировке дал днем ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, на этой неделе, 27 ноября — 3 декабря, в Москву и Подмосковье нагрянут «январские морозы». Понижение начнется во второй половине дня понедельника, а уже в среду ночью похолодает до -10…-15 градусов и днем до -5…-8. В четверг, 30 ноября, днем потеплеет до +1 градуса, но в ночь на 1 декабря и в первые дни зимнего месяца снова будет минусовая температура.