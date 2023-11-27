Снегопад в Московской области стал самым мощным за последние 40 лет, дороги и улицы чистили ночью почти 3 тыс. человек и более 2 тыс. единиц техники, сообщил губернатор Андрей Воробьев. В Москве штормовое предупреждение из-за сильного снега и ледяного дождя продлили до 13 часов понедельника.

«В регионе самый мощный снегопад за последние 40 лет. Всю ночь дороги и улицы чистили почти 3 тысячи человек, больше 2 тысяч единиц техники. Работы не останавливаются ни на минуту», — написал Воробьев в своем телеграм-канале.

По его словам, особое внимание уделяется маршрутам общественного транспорта. «Самая сложная ситуация по очистке дорог в Можайске, Ленинском, Лобне и Подольске. Перебрасываем туда дополнительные силы», — сказано в сообщении.

Воробьев призвал жителей к осторожности, предупредив, что местами вместе со снегом идет дождь, на тротуарах и дорогах быстро образуется гололед.

На дорогах Москвы из-за снегопада ночью и утром дежурят 30 экипажей Дорожного патруля ЦОДД, сообщили в столичном департаменте транспорта.

«Особенно непросто сейчас на МКАД. Здесь грузовики тормозят движение из-за того, что не могут заехать в горку. Прямо сейчас 10 экипажей буксируют большегрузы, помогая преодолеть возвышенности и разгрузить дороги», — отметили в Дептрансе.

Городские службы ликвидируют последствия снегопада «в усиленном режиме», сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. В уборке города «задействовано максимальное количество роторной и другой техники, средств малой механизации, дворников».

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд накануне вечером предупредил, что в Москве ожидается сильный снегопад, который бывает раз в 40 лет.

«В период с 21:00 26 ноября до 10:00 27 ноября в Москве ожидаются очень сильный снег, местами ледяной дождь, сильные гололед, гололедица, налипание мокрого снега, снежные заносы, плохая видимость, ветер до 15-20 м/с. Это очень опасная и тревожная погода. Нормальная жизнь столицы будет затруднена, особенно в сфере транспорта — как наземного, так и воздушного», — рассказал Вильфанд агентству ТАСС.

По словам Вильфанда, выпадет 15-25 мм осадков, высота сугробов может вырасти до 25 см и более.

«До сих пор 27 ноября за все годы метеорологических наблюдений максимальное количество осадков выпадало в 1977 году. Оно составило 20 мм, то есть в 2023 году их количество будет близким к рекорду или даже рекордным. Этот снегопад будет настолько сильным, что такие бывают раз в 40 лет», — отметил он.

В беседе с РИА Новости синоптик сказал, что в понедельник штормовое предупреждение в Москве продлили до 13 часов.

По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, сугробы в Москве соответствуют январским.

«Московские сугробы достигли январских значений. Сегодня высота снежного покрова в Москве, на метеостанции ВДНХ, достигла 21 см — это самые высокие сугробы с начала холодного периода. На других метеостанциях города снега от 19 до 22 см. В Новой Москве снега 24 см», — написал Леус в своем телеграм-канале.

Он добавил, что в Подмосковье самым снежным местом стал Новый Иерусалим — там высота снежного покрова достигла четверти метра.