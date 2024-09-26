В этом году россиянам не стоит ожидать золотой осени из-за климатических условий. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По ее словам, сейчас деревья зеленые, но почти сухие, так как в сентябре было мало осадков.

«Деревья начнут опадать, и сразу начнется период “ржавой” осени. Скорее всего, это будет середина октября», — полагает синоптик.

Синоптик рассказала, что в предстоящие выходные, 28—29 сентября, ожидаются дожди. Однако после них температура воздуха снова повысится. Сочетание тёплой погоды и осадков позволит деревьям сохранить свою зелень. Листопад начнётся только тогда, когда ночные температуры будут близки к нулю градусов, добавила она.

«Точные даты периода листопада сложно назвать, но пышной золотой осени можно не ждать, — заключила Позднякова.

Днем ранее, 25 сентября, ведущий специалист «Метеоновостей» сообщила, что температура воздуха в Москве в октябре ожидается выше климатической нормы.

В начале октября ожидаются осадки в виде дождя. Ночью температура воздуха будет составлять от +5 до +10 градусов, а днем — от +12 до +17 градусов.

В середине месяца ночные температуры опустятся до +2—7 градусов, а дневные — до +11—16 градусов. Ожидается, что к концу октября ночные температуры будут опускаться до минус 2—7 градусов, а днем будет около 0 градусов.

По словам Поздняковой, в течение месяца возможны смешанные осадки в виде снега с дождем.